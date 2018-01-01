Містечко у Волинському воєводстві 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Сьогоднішня ретромандрівка від Інформаційного агентства ВолиньPost стосується містечка Березне, одного із сучасних районних центрів Рівненської області.
Нам вдалось натрапити на велику колекцію світлин цього населеного пункту. Знахідці майже сто років. Усі фото були зроблені в 1920-1930-х роках, коли Березне було в складі Костопільського повіту Волинського воєводства.
Варто зауважити, що історія містечка — набагато давніша. Так, перша писемна згадка відноситься до 1445 року. Повертаючись до фото хочеться сказати, щоб читачі звернули увагу на вулиці, будівлі та мешканців Березно, адже представлені фото дозволяють уявити, як могли виглядати типові волинські містечка в міжвоєнний період.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: http://biblioteka.teatrnn.pl
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Нам вдалось натрапити на велику колекцію світлин цього населеного пункту. Знахідці майже сто років. Усі фото були зроблені в 1920-1930-х роках, коли Березне було в складі Костопільського повіту Волинського воєводства.
Варто зауважити, що історія містечка — набагато давніша. Так, перша писемна згадка відноситься до 1445 року. Повертаючись до фото хочеться сказати, щоб читачі звернули увагу на вулиці, будівлі та мешканців Березно, адже представлені фото дозволяють уявити, як могли виглядати типові волинські містечка в міжвоєнний період.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: http://biblioteka.teatrnn.pl
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