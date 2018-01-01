Під Луцьком у сервісному центрі МВС проводять обшуки, - ЗМІ





Як стало відомо виданню



Підстава – ухвала Печерського районного суду міста Києва. Деталі та причини обшуку поки невідомі. Робота сервісного центру триває у плановому режимі.



Працівники Сервісного центру не підтвердили інформацію про обшуки, але і не спростували її.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сервісному центрі МВС у Волинській області, який знаходиться на вулиці Рівненській у селі Струмівка, проводять обшуки.Як стало відомо виданню Перший з конфіденційних джерел, обшуки проводять представники Генеральної прокуратури.Підстава – ухвала Печерського районного суду міста Києва. Деталі та причини обшуку поки невідомі. Робота сервісного центру триває у плановому режимі.Працівники Сервісного центру не підтвердили інформацію про обшуки, але і не спростували її.

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