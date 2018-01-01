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Під Луцьком у сервісному центрі МВС проводять обшуки, - ЗМІ

Під Луцьком у сервісному центрі МВС проводять обшуки, - ЗМІ
У сервісному центрі МВС у Волинській області, який знаходиться на вулиці Рівненській у селі Струмівка, проводять обшуки.

Як стало відомо виданню Перший з конфіденційних джерел, обшуки проводять представники Генеральної прокуратури.

Підстава – ухвала Печерського районного суду міста Києва. Деталі та причини обшуку поки невідомі. Робота сервісного центру триває у плановому режимі.

Працівники Сервісного центру не підтвердили інформацію про обшуки, але і не спростували її.

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Теги: сервісний центр МВС, обшуки, Луцьк
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