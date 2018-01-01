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Apple Pay безкоштовно заправить кавою на ОККО*

Apple Pay безкоштовно заправить кавою на ОККО*
З 17 липня українські користувачі платіжного сервісу Apple Pay зможуть отримати бонусну каву, оплачуючи за допомогою iPhone або iWatch заправку свого авто в мережі АЗК ОККО. Як повідомили в ПриватБанку, клієнти якого першими в Україні можуть платити Apple Pay, єдина умова такої спільної акції з ОККО – безконтактна оплата не менше 15 літрів будь-якого виду палива.

«Уже майже два місяці в Україні власники iPhone та держателі карток ПриватБанку відкривають для себе нові привілеї оплати через Apple Pay, а зараз ми відкрили цей магічний сервіс клієнтам всіх українських банків, – зазначив керівник Роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан. – Усе більше наших партнерів, таких, як мережа автозаправних комплексів ОККО, підключаються до глобального тренда заохочення безконтактних платежів і передових інновацій».

Цифровий бонусний штрихкод на чашку кави або чаю за оплату Apple Pay «прилетить» на смартфон клієнта відразу ж після проведення оплати. Варто лише пред’явити на касі отриманий штрихкод – і можна починати готувати каву. Спільна акція ПриватБанку та ОККО триватиме до 17 вересня, тому скористатися бонусом можна в будь-який день – штрихкод на бонусну каву буде зберігатися в додатку Privat24 в розділі «Дисконти».

«ОККО – це вже давно не тільки про заправку паливом. Це про сервіс, що випереджає очікування, впроваджує інновації, дотримується сучасних трендів і створює їх, – коментує маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів. – Наші клієнти – це прогресивні сучасні люди, які цінують зручність і швидкість у всьому. Такими акціями ми підтримуємо та заохочуємо такі прагнення».

Нагадаємо, 17 травня 2018 року власники карток, випущених ПриватБанком, першими в Україні отримали можливість користуватися Apple Pay – легким, безпечним платіжним інструментом. Apple Pay дозволяє розплачуватися за покупки з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

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Теги: ПриватБанк
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