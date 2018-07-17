На Волині поліція ледь вгамувала хулігана
Сьогодні, 16:49
У Володимирі-Волинському п'яний чоловік побив автівку.
Інцидент трапився 16 липня, - пише Володимир медіа.
Так, до поліції звернувся житель Івано-Франківської області, який повідомив, що невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, без пояснень, розбив фару в автомобілі Iveco.
Після прибуття на місце події, правоохоронцям ледве вдалося вгамувати дебошира, котрим виявився житель Володимир-Волинського.
Відтак на хулігана склали три протоколи: дрібне хулігантство, перебування в громадському місці в нетверезому стані та злісна непокора працівникам поліції.
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Інцидент трапився 16 липня, - пише Володимир медіа.
Так, до поліції звернувся житель Івано-Франківської області, який повідомив, що невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, без пояснень, розбив фару в автомобілі Iveco.
Після прибуття на місце події, правоохоронцям ледве вдалося вгамувати дебошира, котрим виявився житель Володимир-Волинського.
Відтак на хулігана склали три протоколи: дрібне хулігантство, перебування в громадському місці в нетверезому стані та злісна непокора працівникам поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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