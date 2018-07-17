На Волині поліція ледь вгамувала хулігана





Інцидент трапився 16 липня, - пише



Так, до поліції звернувся житель Івано-Франківської області, який повідомив, що невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, без пояснень, розбив фару в автомобілі Iveco.



Після прибуття на місце події, правоохоронцям ледве вдалося вгамувати дебошира, котрим виявився житель Володимир-Волинського.



Відтак на хулігана склали три протоколи: дрібне хулігантство, перебування в громадському місці в нетверезому стані та злісна непокора працівникам поліції.

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