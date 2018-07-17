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На Волині поліція ледь вгамувала хулігана

На Волині поліція ледь вгамувала хулігана
У Володимирі-Волинському п'яний чоловік побив автівку.

Інцидент трапився 16 липня, - пише Володимир медіа.

Так, до поліції звернувся житель Івано-Франківської області, який повідомив, що невідомий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, без пояснень, розбив фару в автомобілі Iveco.

Після прибуття на місце події, правоохоронцям ледве вдалося вгамувати дебошира, котрим виявився житель Володимир-Волинського.

Відтак на хулігана склали три протоколи: дрібне хулігантство, перебування в громадському місці в нетверезому стані та злісна непокора працівникам поліції.

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Теги: дебошир, Володимир
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