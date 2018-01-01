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У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному

У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У Рівному на автопарковці поблизу ТЦ «Партизан» близько 13-ої години застрелили чоловіка.

Попередньо відомо, що загиблий 42-річний рівнянин займався підприємницькою діяльністю, - пише ЧаРівне.

Невідомий вчинив напад на нього, коли загиблий підходив до своєї автівки.

"Труп виявлений між автомобілями, один з яких належить загиблому. Також встановлено та оглядом зафіксовано три гільзи калібром 9 мм. Пролунало три постріли. На трупі видиме одне проникаюче поранення. Постріли відбувалися з пістолета. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи з пошуку злочинця. Наскільки у нас є інформація, загиблий раніше був судимий, також був помічений у підприємницькій діяльності, в тому числі у діяльності видобутку бурштину", - розповів заступник начальника ГУ НП у Рівненській області начальник кримінальної поліції Сергій Волков.

"До цього злочину, я думаю, злочинці готувалися, бо вибрали місце саме тоді, коли він підходив до автомобіля рушати", - додав він.

У місті введено оперативний план перехоплення, орієнтовано наряд патрульних, проводяться оперативні заходи щодо встановлення злочинця.
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному

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Теги: Рівне, вбивство, поліція
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