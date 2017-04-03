Офіційно: у сервісному центрі під Луцьком обшуків не було

У регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області спростували інформацію щодо обшуків у приміщенні структури.Про це у коментарірозповів начальник Територіального сервісного центру МВС 0741Нагадаємо,щодо обшуків у сервісному центрі МВС, які здійснюють нібито представники Генеральної прокуратури.Натомість, за словами Сергія Томчука, ніяких обшуків у сервісному центрі не було."Немає і не було. Працюємо у штатному нормальному режимі. Як і завжди, надаємо послуги. Звідки така інформація, не знаю", - сказав він.