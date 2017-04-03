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Офіційно: у сервісному центрі під Луцьком обшуків не було

Офіційно: у сервісному центрі під Луцьком обшуків не було
У регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області спростували інформацію щодо обшуків у приміщенні структури.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Територіального сервісного центру МВС 0741 Сергій Томчук.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація щодо обшуків у сервісному центрі МВС, які здійснюють нібито представники Генеральної прокуратури.

Натомість, за словами Сергія Томчука, ніяких обшуків у сервісному центрі не було.

"Немає і не було. Працюємо у штатному нормальному режимі. Як і завжди, надаємо послуги. Звідки така інформація, не знаю", - сказав він.


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Теги: сервісний центр, Струмівка, обшуки, Волинь
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