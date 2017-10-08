Жінку переїхав поїзд: розчленоване тіло викинули машиністи





13 липня в Миколаївській області вантажний потяг переїхав місцеву мешканку 1974 року народження. Замість того, щоб викликати поліцейських, машиніст і помічник сховали тіло в пакети і викинули в іншому місці, - пише



Наїзд стався близько 21:30 у районі станції Березнегувате.



Після наїзду локомотивна бригада зупинилась і перестала виходити на зв'язок. Черговий станції наказав підлеглому перевірити, що сталося. Підійшовши до місця зупинки, працівник залізниці побачив труп жінки, проте машиністи почали погрожувати йому, тому він повернувся на робоче місце і вимкнув телефон, не викликавши поліцію.



Тим часом черговий по станції сам пішов до місця зупинки поїзда. Машиністи сказали йому, що довго стояли через спрацювання автоматичних гальм. Через деякий час бригада заявила про готовність продовжити рух і покинула станцію.



Після цього диспетчер зауважив біля колії ампутовану руку, сліди крові і мобільний телефон. Самого тіла не було.



Він викликав поліцію, яка за знайденим мобільним встановила особу загиблої.



Після цього на станції "Апостолове" під час огляду на поїзді знайшли свіжі сліди крові.



Протягом розслідування машиністи розповіли, що помітили лежачу жінку на колії, застосували екстрене гальмування, але не встигли зупинити поїзд. Зі страху бути звинуваченими в наїзді вони забрали частини тіла, сховали його в пакети в шахті холодильника і викинули в іншому місці.



Труп знайшли 15 липня.

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