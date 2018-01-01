«Волинь» попрощалася з гравцем, якого нещодавно підписала

Євген Чепурненко не гратиме за "Волинь" у новому сезоні.



Як стало відомо



Ключова причина розриву - у хавбека зіпсувалися відносини з керівництвом хрестоносців, яке і наполягло на його звільненні.



28-річний півзахисник перейшов до Волині на початку цього місяця, після чого їздив з командою на тренувальний збір на Закарпатті.



До Волині Чепурненко грав за Геліос, Десну, Олександрію, Севастополь і ФК Львів. Сумарно на його рахунку 199 матчів (43 голи) в Першій лізі.

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