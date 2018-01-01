«Волинь» попрощалася з гравцем, якого нещодавно підписала
Сьогодні, 18:05
Центральний півзахисник Євген Чепурненко не гратиме за "Волинь" у новому сезоні.
Як стало відомо Sport Arena, 16 липня Чепурненко вже отримав на руки документи і приступив до пошуків нового клубу.
Ключова причина розриву - у хавбека зіпсувалися відносини з керівництвом хрестоносців, яке і наполягло на його звільненні.
28-річний півзахисник перейшов до Волині на початку цього місяця, після чого їздив з командою на тренувальний збір на Закарпатті.
До Волині Чепурненко грав за Геліос, Десну, Олександрію, Севастополь і ФК Львів. Сумарно на його рахунку 199 матчів (43 голи) в Першій лізі.
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Як стало відомо Sport Arena, 16 липня Чепурненко вже отримав на руки документи і приступив до пошуків нового клубу.
Ключова причина розриву - у хавбека зіпсувалися відносини з керівництвом хрестоносців, яке і наполягло на його звільненні.
28-річний півзахисник перейшов до Волині на початку цього місяця, після чого їздив з командою на тренувальний збір на Закарпатті.
До Волині Чепурненко грав за Геліос, Десну, Олександрію, Севастополь і ФК Львів. Сумарно на його рахунку 199 матчів (43 голи) в Першій лізі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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