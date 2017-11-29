«Свинарник на колесах і мочнєйший рагулізм», - лучанин про стан тролейбусів
Сьогодні, 18:13
У Луцьку нарікають на незадовільний стан тролейбусів у місті.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав місцевий активіст Андрій Білан.
"Свинарник на колесах", - якось так можна описати сьогоднішній салон тролейбусів у місті Луцьку. Постійно виникає дискусія щодо громадського транспорту у нашому місті щодо стану салонів маршруток, а сьогодні в центрі уваги – комунальний транспорту нашого міста", - пише лучанин.
"Днями їхав в тролейбусі №15, який курсує переважно центральними вулицями міста, і те що бачиш у салоні транспорту викликає огиду. Відро з грязною водою, за горою сміття не видно вогнегасника - це не Європейський рівень, а це мочнєйший рагулізм. То скоріш за все сучасна пожежна безпека. Коли бачиш цю картину, то розумієш, що сьогоднішній Луцькій міській владі та її чиновникам в особі Володимира Пуца - просто вочевидь байдуже на те в якому стані громадський транспорт, як там люди їздять в яких умовах", - йдеться у дописі.
Чоловік також зазначив, що у країнах Європи таких проблем немає.
"І поки у країнах Європи працює система єдиного електронного квитка, їздить нічний громадський транспорт й у салонах чисто та комфортно, то лучанам лишається лише міряти про ці всі блага цивілізації", - пише Андрій.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав місцевий активіст Андрій Білан.
"Свинарник на колесах", - якось так можна описати сьогоднішній салон тролейбусів у місті Луцьку. Постійно виникає дискусія щодо громадського транспорту у нашому місті щодо стану салонів маршруток, а сьогодні в центрі уваги – комунальний транспорту нашого міста", - пише лучанин.
"Днями їхав в тролейбусі №15, який курсує переважно центральними вулицями міста, і те що бачиш у салоні транспорту викликає огиду. Відро з грязною водою, за горою сміття не видно вогнегасника - це не Європейський рівень, а це мочнєйший рагулізм. То скоріш за все сучасна пожежна безпека. Коли бачиш цю картину, то розумієш, що сьогоднішній Луцькій міській владі та її чиновникам в особі Володимира Пуца - просто вочевидь байдуже на те в якому стані громадський транспорт, як там люди їздять в яких умовах", - йдеться у дописі.
Чоловік також зазначив, що у країнах Європи таких проблем немає.
"І поки у країнах Європи працює система єдиного електронного квитка, їздить нічний громадський транспорт й у салонах чисто та комфортно, то лучанам лишається лише міряти про ці всі блага цивілізації", - пише Андрій.
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Коментарі 4
То їдь жити в європу
Тролейбус - соціальний транспорт для найбідніших верств населення. Там туберкульоз, трипер и сифиліс, усі інфекції від гепатиту А до глистів. Варто тільки до чогось торкнутиь, а потім поколупатись пальцем в носі. Тролейбусам потрібна щотижнева дезинфекція міцними препаратами. В такому транспорті краще їздити в рукавицях і з санітарною повязкою.
Пропоную всю цю міськрадівську пи#доту зобов'язати щоденно користуватись цими іржавими корчами. А по прибуттю нових зламків з Швейцарії, у разі їх поломки, протягом 3 років проводити ремонт за власні кошти і власними силами!!!
А що з цього приводу думає курдупель-політрук гріша пустоцвіт?
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