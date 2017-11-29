«Свинарник на колесах і мочнєйший рагулізм», - лучанин про стан тролейбусів

У Луцьку нарікають на незадовільний стан тролейбусів у місті.Про це на своїй сторінці у Facebook написав місцевий активіст"Свинарник на колесах", - якось так можна описати сьогоднішній салон тролейбусів у місті Луцьку. Постійно виникає дискусія щодо громадського транспорту у нашому місті щодо стану салонів маршруток, а сьогодні в центрі уваги – комунальний транспорту нашого міста", - пише лучанин."Днями їхав в тролейбусі №15, який курсує переважно центральними вулицями міста, і те що бачиш у салоні транспорту викликає огиду. Відро з грязною водою, за горою сміття не видно вогнегасника - це не Європейський рівень, а це мочнєйший рагулізм. То скоріш за все сучасна пожежна безпека. Коли бачиш цю картину, то розумієш, що сьогоднішній Луцькій міській владі та її чиновникам в особі Володимира Пуца - просто вочевидь байдуже на те в якому стані громадський транспорт, як там люди їздять в яких умовах", - йдеться у дописі.Чоловік також зазначив, що у країнах Європи таких проблем немає."І поки у країнах Європи працює система єдиного електронного квитка, їздить нічний громадський транспорт й у салонах чисто та комфортно, то лучанам лишається лише міряти про ці всі блага цивілізації", - пише Андрій.