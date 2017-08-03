У Володимирі накрили два нелегальні гральні заклади





17 липня правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у двох гральних закладах у Володимирі-Волинському, - повідомив покурор Волині Максим Киричук.



Під час обшуку виявили 20 тис. грн., 30 комп’ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги у сфері грального бізнесу.



Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначили низку експертиз.



Організаторів незаконного бізнесу планують притяшгути до передбаченої законом відповідальності.





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