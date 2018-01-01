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На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»

На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»
На посту Ягодині чоловік хотів ввезти в Україну наркотики.

Водій машини, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором", приховав речовини, схожі на наркотичні, - повідомили впрес-службі волинської прокуратури.

Волинські митники виявили їх під час проведення повного огляду у прозорих поліетиленових пакетиках. Один з них містився в портмоне громадянина України серед кредитних карток, другий - у рюкзаку чорного кольору в багажному відділенні автомобіля.

Порошкоподібна речовина білого кольору з портмоне зовні схожа на метанфітамін, вміст пакетика з рюкзака - на канабіс.

Речовини вилучено для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за частиною 2 статті 305 Кримінального Кодексу України.

На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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