На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»

На посту Ягодині чоловік хотів ввезти в Україну наркотики.Водій машини, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором", приховав речовини, схожі на наркотичні, - повідомили впрес-службі волинської прокуратури.Волинські митники виявили їх під час проведення повного огляду у прозорих поліетиленових пакетиках. Один з них містився в портмоне громадянина України серед кредитних карток, другий - у рюкзаку чорного кольору в багажному відділенні автомобіля.Порошкоподібна речовина білого кольору з портмоне зовні схожа на метанфітамін, вміст пакетика з рюкзака - на канабіс.Речовини вилучено для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за частиною 2 статті 305 Кримінального Кодексу України.