На Ягодині зловили чоловіка з метамфетаміном і «травичкою»
Сьогодні, 18:22
На посту Ягодині чоловік хотів ввезти в Україну наркотики.
Водій машини, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором", приховав речовини, схожі на наркотичні, - повідомили впрес-службі волинської прокуратури.
Волинські митники виявили їх під час проведення повного огляду у прозорих поліетиленових пакетиках. Один з них містився в портмоне громадянина України серед кредитних карток, другий - у рюкзаку чорного кольору в багажному відділенні автомобіля.
Порошкоподібна речовина білого кольору з портмоне зовні схожа на метанфітамін, вміст пакетика з рюкзака - на канабіс.
Речовини вилучено для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за частиною 2 статті 305 Кримінального Кодексу України.
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Водій машини, який в'їжджав в Україну з Республіки Польща "зеленим коридором", приховав речовини, схожі на наркотичні, - повідомили впрес-службі волинської прокуратури.
Волинські митники виявили їх під час проведення повного огляду у прозорих поліетиленових пакетиках. Один з них містився в портмоне громадянина України серед кредитних карток, другий - у рюкзаку чорного кольору в багажному відділенні автомобіля.
Порошкоподібна речовина білого кольору з портмоне зовні схожа на метанфітамін, вміст пакетика з рюкзака - на канабіс.
Речовини вилучено для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може містити ознаки злочину за частиною 2 статті 305 Кримінального Кодексу України.
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