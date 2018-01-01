Принижувала і кидалася: на Волині судять жінку за опір поліцейському

Мешканку села Масловець Любомльського району судили за вчинення опору працівнику поліції.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Вранці 8 червня 2017 року жінка та її син поблизу автомобільного міжнародного пункту пропуску "Ягодин", рухаючись автомобілем марки "Опель", після зупинки поліцейськими, які забезпечували безпеку дорожнього руху та черговість проїзду транспортних засобів, вчинили опір працівнику Любомльського відділу поліції, відмовившись виконувати його законні вимоги переїхати в загальну чергу, пошкодили його формений одяг, ображали та принижували правоохоронця.Суд першої інстанції визнав винним у вчиненні опору працівникові правоохоронного органу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 342 КК України) лише одного учасника подій – сина жінки, призначивши йому покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн., жінку ж виправдав.Апеляційний суд області, скасувавши такий вирок, направив справу на новий судовий розгляд.