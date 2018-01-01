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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 липня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешеві можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +17…+20 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-східний, північний, північно-західний і
східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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