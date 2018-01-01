Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку
Сьогодні, 21:11
Лучанин поскаржився на водіїв, які паркуються на тротуарах, чим заважають пішоходам.
Про це пише Район. Луцьк.
У мережі лучанин нарікає на хамство водіїв авто.
«Скільки вже можна? Люди будьте людьми, а не худобою», – йдеться у дописі до фото.
Як видно із фото, водії автівок припаркувались на тротуарі таким чином, що мами з візочками, змушені обходити їх і йти проїжджою частиною.
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Про це пише Район. Луцьк.
У мережі лучанин нарікає на хамство водіїв авто.
«Скільки вже можна? Люди будьте людьми, а не худобою», – йдеться у дописі до фото.
Як видно із фото, водії автівок припаркувались на тротуарі таким чином, що мами з візочками, змушені обходити їх і йти проїжджою частиною.
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Коментарі 1
Там з другої сторони є тротуар п_і_д_а_р
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