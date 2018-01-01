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Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку

Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку
Лучанин поскаржився на водіїв, які паркуються на тротуарах, чим заважають пішоходам.

Про це пише Район. Луцьк.

У мережі лучанин нарікає на хамство водіїв авто.

«Скільки вже можна? Люди будьте людьми, а не худобою», – йдеться у дописі до фото.

Як видно із фото, водії автівок припаркувались на тротуарі таким чином, що мами з візочками, змушені обходити їх і йти проїжджою частиною.

Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку
Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку

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Теги: автоандон, Луцьк
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Коментарі 1
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Там з другої сторони є тротуар п_і_д_а_р
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