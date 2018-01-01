Автохами перегородили машинами тротуар у Луцьку





Про це пише



У мережі лучанин нарікає на хамство водіїв авто.



«Скільки вже можна? Люди будьте людьми, а не худобою», – йдеться у дописі до фото.



Як видно із фото, водії автівок припаркувались на тротуарі таким чином, що мами з візочками, змушені обходити їх і йти проїжджою частиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин поскаржився на водіїв, які паркуються на тротуарах, чим заважають пішоходам.Про це пише Район. Луцьк У мережі лучанин нарікає на хамство водіїв авто.«Скільки вже можна? Люди будьте людьми, а не худобою», – йдеться у дописі до фото.Як видно із фото, водії автівок припаркувались на тротуарі таким чином, що мами з візочками, змушені обходити їх і йти проїжджою частиною.

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