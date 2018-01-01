Аж іскри летіли зі щитової: у Луцьку постійно затоплює багатоповерхівку





Про це повідомляє



Останнього разу працівники МЖК прийшли і збили корито, щоб зі зливу вода туди стікала. Але корито рано чи пізно наповниться – і вода піде через верх.



Учасник АТО, квартиру якого затопило, живе у цьому будинку – на Молоді 14 – у другому під'їзді на 9-му поверсі. Власне, саме він телефонував у МЖК, і все «закінчилося коритом».



У минулу зливу, взагалі, 3 поверхи топило, – стверджують мешканці багатоповерхівки.



Крім того, пригадують: завжди, коли велика злива, 9-ий поверх топить. Під час зливи декілька років тому у щиток заливало воду, аж іскри йшли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку на проспекті Молоді, 14 у Луцьку нарікають на постійні підтоплення після злив. На їхні ж скарги реакції нема.Про це повідомляє Перший Останнього разу працівники МЖК прийшли і збили корито, щоб зі зливу вода туди стікала. Але корито рано чи пізно наповниться – і вода піде через верх.Учасник АТО, квартиру якого затопило, живе у цьому будинку – на Молоді 14 – у другому під'їзді на 9-му поверсі. Власне, саме він телефонував у МЖК, і все «закінчилося коритом».У минулу зливу, взагалі, 3 поверхи топило, – стверджують мешканці багатоповерхівки.Крім того, пригадують: завжди, коли велика злива, 9-ий поверх топить. Під час зливи декілька років тому у щиток заливало воду, аж іскри йшли.

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