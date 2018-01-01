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Аж іскри летіли зі щитової: у Луцьку постійно затоплює багатоповерхівку

Аж іскри летіли зі щитової: у Луцьку постійно затоплює багатоповерхівку
Мешканці будинку на проспекті Молоді, 14 у Луцьку нарікають на постійні підтоплення після злив. На їхні ж скарги реакції нема.

Про це повідомляє Перший.

Останнього разу працівники МЖК прийшли і збили корито, щоб зі зливу вода туди стікала. Але корито рано чи пізно наповниться – і вода піде через верх.

Учасник АТО, квартиру якого затопило, живе у цьому будинку – на Молоді 14 – у другому під'їзді на 9-му поверсі. Власне, саме він телефонував у МЖК, і все «закінчилося коритом».

У минулу зливу, взагалі, 3 поверхи топило, – стверджують мешканці багатоповерхівки.

Крім того, пригадують: завжди, коли велика злива, 9-ий поверх топить. Під час зливи декілька років тому у щиток заливало воду, аж іскри йшли.


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Теги: підтоплення, проблема
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