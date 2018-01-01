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Волиняни рятують лелеченя, яке випало з гнізда

Волиняни рятують лелеченя, яке випало з гнізда
Волинянин Олександр Приступа та його рідні облаштували гніздо та підгодовують лелеченя, яке випало з гнізда.

Про цю історію чоловік написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«У мами в селі лелеченя випало з гнізда... Зробили йому особисте гніздо і підгодовуємо. Особливо полюбляє салаку. Кормити з рук найулюбленіша справа», - поділився історією Олександр Приступа.

Він опублікував також фото врятованого лелеченя.


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Теги: лелека, Волинь
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