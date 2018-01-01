Волиняни рятують лелеченя, яке випало з гнізда

Олександр Приступа та його рідні облаштували гніздо та підгодовують лелеченя, яке випало з гнізда.



Про цю історію чоловік написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«У мами в селі лелеченя випало з гнізда... Зробили йому особисте гніздо і підгодовуємо. Особливо полюбляє салаку. Кормити з рук найулюбленіша справа», - поділився історією Олександр Приступа.



Він опублікував також фото врятованого лелеченя.





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