Волиняни рятують лелеченя, яке випало з гнізда
Сьогодні, 21:42
Волинянин Олександр Приступа та його рідні облаштували гніздо та підгодовують лелеченя, яке випало з гнізда.
Про цю історію чоловік написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«У мами в селі лелеченя випало з гнізда... Зробили йому особисте гніздо і підгодовуємо. Особливо полюбляє салаку. Кормити з рук найулюбленіша справа», - поділився історією Олександр Приступа.
Він опублікував також фото врятованого лелеченя.
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Про цю історію чоловік написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«У мами в селі лелеченя випало з гнізда... Зробили йому особисте гніздо і підгодовуємо. Особливо полюбляє салаку. Кормити з рук найулюбленіша справа», - поділився історією Олександр Приступа.
Він опублікував також фото врятованого лелеченя.
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