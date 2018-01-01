Екс-заступник директора училища в Луцьку поновлюється на посаді через суд





Про це повідомляє



Директор Луцького вищого професійного училища Володимир Романюк розповідає, що ця історія з екс-заступником з навчально-виховної роботи Валерієм Овсянніковим триває вже близько року.



Чоловіка звільнили на підставі того, що посаду вивели зі штату.



Наразі Луцький міськрайонний суд розглядає справу щодо поновлення на роботі Валерія Овсяннікова на посаді заступника директора навчального закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-заступник директора Вищого професійно-технічного училища після закінчення контракту намагається поновитися на посаді. Натомість керівник навчального закладу виступає проти подальшої діяльності чоловіка в училищі.Про це повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфера-TV.Директор Луцького вищого професійного училищарозповідає, що ця історія з екс-заступником з навчально-виховної роботитриває вже близько року.Чоловіка звільнили на підставі того, що посаду вивели зі штату.Наразі Луцький міськрайонний суд розглядає справу щодо поновлення на роботі Валерія Овсяннікова на посаді заступника директора навчального закладу.

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