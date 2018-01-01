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Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців

Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців
На Волині 10 дітей учасників бойових дій на Донбасі мають змогу відпочити на літньому таборі Пульмо.

Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.

За підтримки єпископа Луцького Віталія Скомаровського 10 дітей учасників АТО оздоровлюються та відпочивають у дитячому таборі «Карітас-Спес Україна» Луцької дієцензії Римо-Католицької церкви в селі Пульмо Шацького району.

Відпочинкова зміна триватиме до 26 липня.

Організацію і супровід дітей до табору здійснила завідувач районного методичного центру Ніна Богун.


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Теги: діти, відпочинок
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