Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців
Сьогодні, 22:24
На Волині 10 дітей учасників бойових дій на Донбасі мають змогу відпочити на літньому таборі Пульмо.
Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.
За підтримки єпископа Луцького Віталія Скомаровського 10 дітей учасників АТО оздоровлюються та відпочивають у дитячому таборі «Карітас-Спес Україна» Луцької дієцензії Римо-Католицької церкви в селі Пульмо Шацького району.
Відпочинкова зміна триватиме до 26 липня.
Організацію і супровід дітей до табору здійснила завідувач районного методичного центру Ніна Богун.
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Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.
За підтримки єпископа Луцького Віталія Скомаровського 10 дітей учасників АТО оздоровлюються та відпочивають у дитячому таборі «Карітас-Спес Україна» Луцької дієцензії Римо-Католицької церкви в селі Пульмо Шацького району.
Відпочинкова зміна триватиме до 26 липня.
Організацію і супровід дітей до табору здійснила завідувач районного методичного центру Ніна Богун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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