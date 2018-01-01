Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців





Про це повідомили у секторі з питань внутрішньої та інформаційної політики Іваничівської райдержадміністрації.



За підтримки єпископа Луцького Віталія Скомаровського 10 дітей учасників АТО оздоровлюються та відпочивають у дитячому таборі «Карітас-Спес Україна» Луцької дієцензії Римо-Католицької церкви в селі Пульмо Шацького району.



Відпочинкова зміна триватиме до 26 липня.



Організацію і супровід дітей до табору здійснила завідувач районного методичного центру Ніна Богун.





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