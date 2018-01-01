В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ
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Загиблий у Ковельському районі мотоцикліст був учасником бойових дій на Донбасі.
Про це повідомляє Район. Ковель з посиланням на власні джерела.
48-річний чоловік загинув 16 липня.
За даними поліції, при в’їзді в село Байківці чоловік, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом. Водій загинув на місці події.
За даними видання, чоловік воював на сході України у лавах 51-ї окремої механізованої бригади.
Прощання із загиблим відбудеться 18 липня.
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Про це повідомляє Район. Ковель з посиланням на власні джерела.
48-річний чоловік загинув 16 липня.
За даними поліції, при в’їзді в село Байківці чоловік, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом. Водій загинув на місці події.
За даними видання, чоловік воював на сході України у лавах 51-ї окремої механізованої бригади.
Прощання із загиблим відбудеться 18 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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