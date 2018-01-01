вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ

В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ
Загиблий у Ковельському районі мотоцикліст був учасником бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє Район. Ковель з посиланням на власні джерела.

48-річний чоловік загинув 16 липня.

За даними поліції, при в’їзді в село Байківці чоловік, ймовірно, не впорався з керуванням мотоциклом. Водій загинув на місці події.

За даними видання, чоловік воював на сході України у лавах 51-ї окремої механізованої бригади.

Прощання із загиблим відбудеться 18 липня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині назвали фірми, які претендують на гроші від Світового банку
Сьогодні, 02:07
На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу
Сьогодні, 00:54
В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ
Сьогодні, 00:32
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
Схожі новини
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
16 липень, 08:29
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
04 липень, 10:45
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині назвали фірми, які претендують на гроші від Світового банку
Сьогодні, 02:07
 0
На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу
Сьогодні, 00:54
 0
В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ
Сьогодні, 00:32
 0
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
 0
Медіа
відео
1/8