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Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом

Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом
Для комунального підприємства «Полігон» у Володимирі-Волинському придбали новий сміттєвоз.

Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

За словами чиновника, автопарк КП «Полігон» поповнився новеньким сміттєвозом.

«За результатами торгів через електронну систему «Prozorro» придбано сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ 302/2 МАЗ-4381, технічна місткість кузова(об’єм) 11 м3, що в свою чергу в два рази більше об’єму наявних до цього часу сміттєвозів», - зазначив Матвійчук.

На цей час триває реєстрація і постановка автомобіля на облік.


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Теги: сміттєвоз, Волинь
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