Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом

Для комунального підприємства «Полігон» у Володимирі-Волинському придбали новий сміттєвоз.Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник міського головиЗа словами чиновника, автопарк КП «Полігон» поповнився новеньким сміттєвозом.«За результатами торгів через електронну систему «Prozorro» придбано сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ 302/2 МАЗ-4381, технічна місткість кузова(об’єм) 11 м3, що в свою чергу в два рази більше об’єму наявних до цього часу сміттєвозів», - зазначив Матвійчук.На цей час триває реєстрація і постановка автомобіля на облік.