Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом
17 липень, 22:57
Для комунального підприємства «Полігон» у Володимирі-Волинському придбали новий сміттєвоз.
Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
За словами чиновника, автопарк КП «Полігон» поповнився новеньким сміттєвозом.
«За результатами торгів через електронну систему «Prozorro» придбано сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ 302/2 МАЗ-4381, технічна місткість кузова(об’єм) 11 м3, що в свою чергу в два рази більше об’єму наявних до цього часу сміттєвозів», - зазначив Матвійчук.
На цей час триває реєстрація і постановка автомобіля на облік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соціальній мережі Facebook написав заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
За словами чиновника, автопарк КП «Полігон» поповнився новеньким сміттєвозом.
«За результатами торгів через електронну систему «Prozorro» придбано сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ 302/2 МАЗ-4381, технічна місткість кузова(об’єм) 11 м3, що в свою чергу в два рази більше об’єму наявних до цього часу сміттєвозів», - зазначив Матвійчук.
На цей час триває реєстрація і постановка автомобіля на облік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом
17 липень, 22:57
Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців
17 липень, 22:24