На будівництво шахти на Волині виділили 15 мільйонів
Сьогодні, 08:06
Міненерговугілля збільшило фінансування шахти №10 «Нововолинська» на 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Нововолинській міськраді.
На ім’я нововолинського мера Віктора Сапожнікова надійшов лист від заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, у якому йдеться про збільшення державного фінансування будівництва 10-ї шахти.
Зокрема в документі йдеться, що з метою фінансового забезпечення будівництва шахти №10 «Нововолинська» Міненерговугілля здійснено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених міністерству на 2018 рік.
Цим перерозподілом передбачено збільшення обсягу асигнувань за програмою «Державна підтримка будівництва шахти №10 «Нововолинська» на 15 мільйонів гривень, що дозволить здійснити розрахунки за виконані роботи та понесені витрати по обслуговуванню комплексів загально шахтного призначення, охорону поверхневих об’єктів незавершеного будівництва та сплатити заробітну плату працівникам.
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Про це повідомили у Нововолинській міськраді.
На ім’я нововолинського мера Віктора Сапожнікова надійшов лист від заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, у якому йдеться про збільшення державного фінансування будівництва 10-ї шахти.
Зокрема в документі йдеться, що з метою фінансового забезпечення будівництва шахти №10 «Нововолинська» Міненерговугілля здійснено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених міністерству на 2018 рік.
Цим перерозподілом передбачено збільшення обсягу асигнувань за програмою «Державна підтримка будівництва шахти №10 «Нововолинська» на 15 мільйонів гривень, що дозволить здійснити розрахунки за виконані роботи та понесені витрати по обслуговуванню комплексів загально шахтного призначення, охорону поверхневих об’єктів незавершеного будівництва та сплатити заробітну плату працівникам.
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