На будівництво шахти на Волині виділили 15 мільйонів

Міненерговугілля збільшило фінансування шахти №10 «Нововолинська» на 15 мільйонів гривень.Про це повідомили у Нововолинській міськраді.На ім’я нововолинського меранадійшов лист від заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України, у якому йдеться про збільшення державного фінансування будівництва 10-ї шахти.Зокрема в документі йдеться, що з метою фінансового забезпечення будівництва шахти №10 «Нововолинська» Міненерговугілля здійснено перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених міністерству на 2018 рік.Цим перерозподілом передбачено збільшення обсягу асигнувань за програмою «Державна підтримка будівництва шахти №10 «Нововолинська» на 15 мільйонів гривень, що дозволить здійснити розрахунки за виконані роботи та понесені витрати по обслуговуванню комплексів загально шахтного призначення, охорону поверхневих об’єктів незавершеного будівництва та сплатити заробітну плату працівникам.