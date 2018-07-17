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На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу

На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу
На Волині триває капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква, що включає і відрізок траси між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ.

Про це інформує «ВолиньUA».

Зокрема вчора, 17 липня, проводилися ремонтні роботи на кільцевій дорозі при в’їзді у місто Нововолинськ.

Фінансування здійснюється за рахунок перевиконання митних надходжень. У минулому році за кошти «митного експерименту» був проведений капітальний ремонт дороги за напрямком Луцьк-Львів через Радехів.


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Теги: ремонт, дорога
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