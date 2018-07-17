На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу





Про це інформує «



Зокрема вчора, 17 липня, проводилися ремонтні роботи на кільцевій дорозі при в’їзді у місто Нововолинськ.



Фінансування здійснюється за рахунок перевиконання митних надходжень. У минулому році за кошти «митного експерименту» був проведений капітальний ремонт дороги за напрямком Луцьк-Львів через Радехів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-Червоноград-Жовква, що включає і відрізок траси між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ.Про це інформує « ВолиньUA ».Зокрема вчора, 17 липня, проводилися ремонтні роботи на кільцевій дорозі при в’їзді у місто Нововолинськ.Фінансування здійснюється за рахунок перевиконання митних надходжень. У минулому році за кошти «митного експерименту» був проведений капітальний ремонт дороги за напрямком Луцьк-Львів через Радехів.

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