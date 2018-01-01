Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
Через аварію комунальники перекрили водопостачання мешканцям міста Рожище на Волині.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.
Після проведення аварійно-ремонтних робіт з відновлення водопостачання Рожища та пуску води, комунальники виявили нові несправності.
Тому воду знову перекрили, а несправності намагатимуться усунути якнайшвидше.
«Орієнтовно вода у Рожищі буде в обід, 18 липня. Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розуміння поставитися до ситуації», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.
Після проведення аварійно-ремонтних робіт з відновлення водопостачання Рожища та пуску води, комунальники виявили нові несправності.
Тому воду знову перекрили, а несправності намагатимуться усунути якнайшвидше.
«Орієнтовно вода у Рожищі буде в обід, 18 липня. Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розуміння поставитися до ситуації», - йдеться у повідомленні.
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