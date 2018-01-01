Через аварію місто на Волині опинилося без води





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.



Після проведення аварійно-ремонтних робіт з відновлення водопостачання Рожища та пуску води, комунальники виявили нові несправності.



Тому воду знову перекрили, а несправності намагатимуться усунути якнайшвидше.



«Орієнтовно вода у Рожищі буде в обід, 18 липня. Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розуміння поставитися до ситуації», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію комунальники перекрили водопостачання мешканцям міста Рожище на Волині.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.Після проведення аварійно-ремонтних робіт з відновлення водопостачання Рожища та пуску води, комунальники виявили нові несправності.Тому воду знову перекрили, а несправності намагатимуться усунути якнайшвидше.«Орієнтовно вода у Рожищі буде в обід, 18 липня. Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розуміння поставитися до ситуації», - йдеться у повідомленні.

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