вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через аварію місто на Волині опинилося без води

Через аварію місто на Волині опинилося без води
Через аварію комунальники перекрили водопостачання мешканцям міста Рожище на Волині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Рожищенської міськради у соціальній мережі Facebook.

Після проведення аварійно-ремонтних робіт з відновлення водопостачання Рожища та пуску води, комунальники виявили нові несправності.

Тому воду знову перекрили, а несправності намагатимуться усунути якнайшвидше.

«Орієнтовно вода у Рожищі буде в обід, 18 липня. Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розуміння поставитися до ситуації», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом
17 липень, 22:57
Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців
17 липень, 22:24
Екс-заступник директора училища в Луцьку поновлюється на посаді через суд
17 липень, 21:57
Схожі новини
Фільтри не допомагають: у селі під Луцьком з кранів тече коричнева вода. ВІДЕО Фільтри не допомагають: у селі під Луцьком з кранів тече коричнева вода. ВІДЕО
12 липень, 13:13
Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм
10 липень, 17:45
У селі на Волині потонув 15-річний хлопець У селі на Волині потонув 15-річний хлопець
22 травень, 15:19
Медики попереджають про небезпечну воду у волинських криницях Медики попереджають про небезпечну воду у волинських криницях
23 квітень, 21:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через аварію місто на Волині опинилося без води
17 липень, 23:33
 0
Волинський чиновник похвалився новим сміттєвозом
17 липень, 22:57
 0
Влаштували відпочинок для дітей волинських атовців
17 липень, 22:24
 0
Екс-заступник директора училища в Луцьку поновлюється на посаді через суд
17 липень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8