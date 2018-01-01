Волинська майстриня навчає французькій вишивці

Людмила Маринчук навчає студентів вишивці люневільським гачком.



Про це повідомляє



Вишивальниця Людмила Маринчук каже, що техніка нелегка.



В інтернеті жінка створила відео-канал, де покроково розповідає про неї.





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