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Волинська майстриня навчає французькій вишивці

Волинська майстриня навчає французькій вишивці
Майстриня з Ковеля Людмила Маринчук навчає студентів вишивці люневільським гачком.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Вишивальниця Людмила Маринчук каже, що техніка нелегка.

В інтернеті жінка створила відео-канал, де покроково розповідає про неї.


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Теги: вишивання, Волинь
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