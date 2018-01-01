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Співачка з Луцька перемогла на міжнародному конкурсі

Співачка з Луцька перемогла на міжнародному конкурсі
Луцька співачка Катерина Озеруга стала лауреатом I премії на четвертому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Wonderland-2018».

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Фесстиваль «Wonderland-2018» відбувся у місті Батумі, що в Грузії.

У конкурсі взяли участь представники з Грузії, Азербайджану, України, Росії, Латвії, Німеччини та Білорусі.

Лауреатом першої премії стала учениця луцької музичної школи № 1 Катерина Озеруга.


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Теги: конкурс, Волинь
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