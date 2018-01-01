Співачка з Луцька перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 06:58
Луцька співачка Катерина Озеруга стала лауреатом I премії на четвертому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Wonderland-2018».
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Фесстиваль «Wonderland-2018» відбувся у місті Батумі, що в Грузії.
У конкурсі взяли участь представники з Грузії, Азербайджану, України, Росії, Латвії, Німеччини та Білорусі.
Лауреатом першої премії стала учениця луцької музичної школи № 1 Катерина Озеруга.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Фесстиваль «Wonderland-2018» відбувся у місті Батумі, що в Грузії.
У конкурсі взяли участь представники з Грузії, Азербайджану, України, Росії, Латвії, Німеччини та Білорусі.
Лауреатом першої премії стала учениця луцької музичної школи № 1 Катерина Озеруга.
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