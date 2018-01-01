Після ремонту вулиці у Володимирі люки виколупують з асфальту





Про це пише



Питання про підняття люків порушувалося міською владою ще минулого року, одразу після вкладання асфальту. Тепер підрядник виправляє помилки. Нагадаємо, замовник робіт – Служба автомобільних доріг Волині, оскільки дорога Устилуг-Луцьк має державне значення.



«Минулого тижня була зустріч з Анатолієм Посполітаком, керівником Служби автомобільних доріг у Волинській області. Ми обговорили хід робіт на дорогах державного значення, які йдуть через місто. Вже сьогодні проводяться роботи на вулиці Луцькій і Данила Галицького. З минулого року нас турбувало питання підняття люків. Рівень люків не було витримано. Зараз також закінчується тендер по проводенню робіт з нанесення сучасної пластикової розмітки на вулиці Луцькій», – розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій, де минулого року поклали новий асфальт, зараз дорожники піднімають каналізаційні люки до рівня асфальтного покриття.Про це пише Буг Питання про підняття люків порушувалося міською владою ще минулого року, одразу після вкладання асфальту. Тепер підрядник виправляє помилки. Нагадаємо, замовник робіт – Служба автомобільних доріг Волині, оскільки дорога Устилуг-Луцьк має державне значення.«Минулого тижня була зустріч з Анатолієм Посполітаком, керівником Служби автомобільних доріг у Волинській області. Ми обговорили хід робіт на дорогах державного значення, які йдуть через місто. Вже сьогодні проводяться роботи на вулиці Луцькій і Данила Галицького. З минулого року нас турбувало питання підняття люків. Рівень люків не було витримано. Зараз також закінчується тендер по проводенню робіт з нанесення сучасної пластикової розмітки на вулиці Луцькій», – розповів перший заступник міського голови

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