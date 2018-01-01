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На Волині назвали фірми, які претендують на гроші від Світового банку

На Волині назвали фірми, які претендують на гроші від Світового банку
На Волині розкрили тендер на ремонт і реконструкцію приміщень під амбулаторії.

Процедура розкриття пропозицій закупівлі NСВ-W-6.1.2 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 17 об′єктів (2 фаза)» відбулася в ОДА, - пише Конкурент.

Ремонт та реконструкцію приміщень під амбулаторії проводитимуть у рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Світового банку і Міністерства охорони здоров'я України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

Крім експертної комісії, на заході були присутні представники фірм-учасників, які виявили бажання реконструювати приміщення.

Журналістка Мая Голуб, яка спільно з Київською школою економіки здійснює моніторинг виконання субпроекту на Волині, обмінялася контактами з присутніми представниками компаній для швидкої комунікації у разі скарг чи порушень під час проведення тендерів.

Голова комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту Сергій Кошарук зазначив, що було отримано п'ять тендерних пропозицій щодо реконструкції амбулаторій.

Консультант з управління групи субпроектом Ірина Халепа повідомила, що конверти розкриватимуть у порядку надходження. Конверти із позначками «Відкликання», «Заміна», «Зміни» від учасників торгів не надходили.

Участь у тендері взяли такі фірми: приватне підприємство «Інтеренергоінвест» (Івано-Франківськ), ТОВ «Луцьккомунбуд» (Луцьк), ТОВ «Житлобуд-2» (Луцьк), приватне підприємство «Форест-Україна» (Луцьк), об'єднання підприємств «ЦСТРІ «ЕНЕРГІЯ-І» ВОО ВОІ СОІУ та ТОВ «Волиньекобуд» (Луцьк).

На сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» у Facebook зазначено, що не подано жодної пропозиції для реконструкції восьми об'єктів: Гірники Ратнівського району, Стара Вижівка, Маневичі, Кременець Рожищенського району, Білин, Льотниче Володимир-Волинського району, Литовеж Іваничівського району та Нововолинськ.

Усі отримані пропозиції прийняли до розгляду. Розпочато етап оцінювання.

Довідково:

У Волинській області триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Журналістка Мая Голуб спільно з Київською школою економіки здійснюють моніторинг виконання субпроекту на Волині.

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Теги: тендер, Волинь
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