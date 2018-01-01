На Волині назвали фірми, які претендують на гроші від Світового банку





Процедура розкриття пропозицій закупівлі NСВ-W-6.1.2 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 17 об′єктів (2 фаза)» відбулася в ОДА, - пише



Ремонт та реконструкцію приміщень під амбулаторії проводитимуть у рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Світового банку і Міністерства охорони здоров'я України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».



Крім експертної комісії, на заході були присутні представники фірм-учасників, які виявили бажання реконструювати приміщення.



Журналістка Мая Голуб, яка спільно з Київською школою економіки здійснює моніторинг виконання субпроекту на Волині, обмінялася контактами з присутніми представниками компаній для швидкої комунікації у разі скарг чи порушень під час проведення тендерів.



Голова комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту Сергій Кошарук зазначив, що було отримано п'ять тендерних пропозицій щодо реконструкції амбулаторій.



Консультант з управління групи субпроектом Ірина Халепа повідомила, що конверти розкриватимуть у порядку надходження. Конверти із позначками «Відкликання», «Заміна», «Зміни» від учасників торгів не надходили.



Участь у тендері взяли такі фірми: приватне підприємство «Інтеренергоінвест» (Івано-Франківськ), ТОВ «Луцьккомунбуд» (Луцьк), ТОВ «Житлобуд-2» (Луцьк), приватне підприємство «Форест-Україна» (Луцьк), об'єднання підприємств «ЦСТРІ «ЕНЕРГІЯ-І» ВОО ВОІ СОІУ та ТОВ «Волиньекобуд» (Луцьк).



На сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» у Facebook зазначено, що не подано жодної пропозиції для реконструкції восьми об'єктів: Гірники Ратнівського району, Стара Вижівка, Маневичі, Кременець Рожищенського району, Білин, Льотниче Володимир-Волинського району, Литовеж Іваничівського району та Нововолинськ.



Усі отримані пропозиції прийняли до розгляду. Розпочато етап оцінювання.



Довідково:



У Волинській області триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Журналістка Мая Голуб спільно з Київською школою економіки здійснюють моніторинг виконання субпроекту на Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розкрили тендер на ремонт і реконструкцію приміщень під амбулаторії.Процедура розкриття пропозицій закупівлі NСВ-W-6.1.2 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 17 об′єктів (2 фаза)» відбулася в ОДА, - пише Конкурент Ремонт та реконструкцію приміщень під амбулаторії проводитимуть у рамках реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Світового банку і Міністерства охорони здоров'я України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».Крім експертної комісії, на заході були присутні представники фірм-учасників, які виявили бажання реконструювати приміщення.Журналістка, яка спільно з Київською школою економіки здійснює моніторинг виконання субпроекту на Волині, обмінялася контактами з присутніми представниками компаній для швидкої комунікації у разі скарг чи порушень під час проведення тендерів.Голова комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроектузазначив, що було отримано п'ять тендерних пропозицій щодо реконструкції амбулаторій.Консультант з управління групи субпроектомповідомила, що конверти розкриватимуть у порядку надходження. Конверти із позначками «Відкликання», «Заміна», «Зміни» від учасників торгів не надходили.Участь у тендері взяли такі фірми: приватне підприємство «Інтеренергоінвест» (Івано-Франківськ), ТОВ «Луцьккомунбуд» (Луцьк), ТОВ «Житлобуд-2» (Луцьк), приватне підприємство «Форест-Україна» (Луцьк), об'єднання підприємств «ЦСТРІ «ЕНЕРГІЯ-І» ВОО ВОІ СОІУ та ТОВ «Волиньекобуд» (Луцьк).На сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» у Facebook зазначено, що не подано жодної пропозиції для реконструкції восьми об'єктів: Гірники Ратнівського району, Стара Вижівка, Маневичі, Кременець Рожищенського району, Білин, Льотниче Володимир-Волинського району, Литовеж Іваничівського району та Нововолинськ.Усі отримані пропозиції прийняли до розгляду. Розпочато етап оцінювання.У Волинській області триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Журналістка Мая Голуб спільно з Київською школою економіки здійснюють моніторинг виконання субпроекту на Волині.

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