Трамп прокоментував скандальну заяву про довіру Путіну

Дональд Трамп пояснив свої слова про довіру президенту Росії Володимиру Путіну, які викликали серйозний резонанс у Сполучених Штатах, тим, що він обмовився, й насправді цілком довіряє висновкам американської розвідки.



З такою заявою він виступив у Білому домі перед зустріччю із членами Конгресу від Республіканської партії, - передає



«Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце», - заявив Трамп.



Він підкреслив при цьому, що ніде у попередніх висновках не йшлося про змову з росіянами. «Там взагалі не було змови», - зауважив президент.



Трамп також заявив, що обмовився під час прес-конференції в Гельсінкі, коли висловлював своє ставлення до втручання Росії у президентські вибори в США.



«Речення мало бути таким: Я не бачу жодних причин, чому б це не могла бути Росія». Щось на кшталт подвійного заперечення», - пояснив Трамп.



Нагадаємо, під час підсумкової прес-конференції після зустрічі в Гельсінкі з Володимиром Путіним, президенту Трампу поставили пряме запитання, кому він вірить щодо втручання у вибори – розвідці США чи Росії.



«Я маю (слово – ред.) президента Путіна, він щойно сказав, що це не Росія. Я скажу так: я не бачу причин, чому б це могла бути вона (Росія – ред.)», - зазначив президент США.



Він підкреслив, що Путін був «надзвичайно твердим» і переконливим у запереченні причетності РФ.



Ця заява Трампа викликала різке обурення не тільки в таборі демократів, але й серед його однопартійців - республіканців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАпояснив свої слова про довіру президенту Росії, які викликали серйозний резонанс у Сполучених Штатах, тим, що він обмовився, й насправді цілком довіряє висновкам американської розвідки.З такою заявою він виступив у Білому домі перед зустріччю із членами Конгресу від Республіканської партії, - передає Укрінформ «Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце», - заявив Трамп.Він підкреслив при цьому, що ніде у попередніх висновках не йшлося про змову з росіянами. «Там взагалі не було змови», - зауважив президент.Трамп також заявив, що обмовився під час прес-конференції в Гельсінкі, коли висловлював своє ставлення до втручання Росії у президентські вибори в США.«Речення мало бути таким: Я не бачу жодних причин, чому б це не могла бути Росія». Щось на кшталт подвійного заперечення», - пояснив Трамп.Нагадаємо, під час підсумкової прес-конференції після зустрічі в Гельсінкі з Володимиром Путіним, президенту Трампу поставили пряме запитання, кому він вірить щодо втручання у вибори – розвідці США чи Росії.«Я маю (слово – ред.) президента Путіна, він щойно сказав, що це не Росія. Я скажу так: я не бачу причин, чому б це могла бути вона (Росія – ред.)», - зазначив президент США.Він підкреслив, що Путін був «надзвичайно твердим» і переконливим у запереченні причетності РФ.Ця заява Трампа викликала різке обурення не тільки в таборі демократів, але й серед його однопартійців - республіканців.

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