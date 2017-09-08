Трамп прокоментував скандальну заяву про довіру Путіну
Сьогодні, 02:52
Президент США Дональд Трамп пояснив свої слова про довіру президенту Росії Володимиру Путіну, які викликали серйозний резонанс у Сполучених Штатах, тим, що він обмовився, й насправді цілком довіряє висновкам американської розвідки.
З такою заявою він виступив у Білому домі перед зустріччю із членами Конгресу від Республіканської партії, - передає Укрінформ.
«Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце», - заявив Трамп.
Він підкреслив при цьому, що ніде у попередніх висновках не йшлося про змову з росіянами. «Там взагалі не було змови», - зауважив президент.
Трамп також заявив, що обмовився під час прес-конференції в Гельсінкі, коли висловлював своє ставлення до втручання Росії у президентські вибори в США.
«Речення мало бути таким: Я не бачу жодних причин, чому б це не могла бути Росія». Щось на кшталт подвійного заперечення», - пояснив Трамп.
Нагадаємо, під час підсумкової прес-конференції після зустрічі в Гельсінкі з Володимиром Путіним, президенту Трампу поставили пряме запитання, кому він вірить щодо втручання у вибори – розвідці США чи Росії.
«Я маю (слово – ред.) президента Путіна, він щойно сказав, що це не Росія. Я скажу так: я не бачу причин, чому б це могла бути вона (Росія – ред.)», - зазначив президент США.
Він підкреслив, що Путін був «надзвичайно твердим» і переконливим у запереченні причетності РФ.
Ця заява Трампа викликала різке обурення не тільки в таборі демократів, але й серед його однопартійців - республіканців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З такою заявою він виступив у Білому домі перед зустріччю із членами Конгресу від Республіканської партії, - передає Укрінформ.
«Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце», - заявив Трамп.
Він підкреслив при цьому, що ніде у попередніх висновках не йшлося про змову з росіянами. «Там взагалі не було змови», - зауважив президент.
Трамп також заявив, що обмовився під час прес-конференції в Гельсінкі, коли висловлював своє ставлення до втручання Росії у президентські вибори в США.
«Речення мало бути таким: Я не бачу жодних причин, чому б це не могла бути Росія». Щось на кшталт подвійного заперечення», - пояснив Трамп.
Нагадаємо, під час підсумкової прес-конференції після зустрічі в Гельсінкі з Володимиром Путіним, президенту Трампу поставили пряме запитання, кому він вірить щодо втручання у вибори – розвідці США чи Росії.
«Я маю (слово – ред.) президента Путіна, він щойно сказав, що це не Росія. Я скажу так: я не бачу причин, чому б це могла бути вона (Росія – ред.)», - зазначив президент США.
Він підкреслив, що Путін був «надзвичайно твердим» і переконливим у запереченні причетності РФ.
Ця заява Трампа викликала різке обурення не тільки в таборі демократів, але й серед його однопартійців - республіканців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Трамп прокоментував скандальну заяву про довіру Путіну
Сьогодні, 02:52
На в’їзді до Нововолинська ремонтують трасу
Сьогодні, 00:54
В аварії на Волині загинув атовець, - ЗМІ
Сьогодні, 00:32
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00