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Трамп прокоментував скандальну заяву про довіру Путіну

Трамп прокоментував скандальну заяву про довіру Путіну
Президент США Дональд Трамп пояснив свої слова про довіру президенту Росії Володимиру Путіну, які викликали серйозний резонанс у Сполучених Штатах, тим, що він обмовився, й насправді цілком довіряє висновкам американської розвідки.

З такою заявою він виступив у Білому домі перед зустріччю із членами Конгресу від Республіканської партії, - передає Укрінформ.

«Я приймаю висновки нашої розвідки про те, що втручання Росії у вибори 2016 року мало місце», - заявив Трамп.

Він підкреслив при цьому, що ніде у попередніх висновках не йшлося про змову з росіянами. «Там взагалі не було змови», - зауважив президент.

Трамп також заявив, що обмовився під час прес-конференції в Гельсінкі, коли висловлював своє ставлення до втручання Росії у президентські вибори в США.

«Речення мало бути таким: Я не бачу жодних причин, чому б це не могла бути Росія». Щось на кшталт подвійного заперечення», - пояснив Трамп.

Нагадаємо, під час підсумкової прес-конференції після зустрічі в Гельсінкі з Володимиром Путіним, президенту Трампу поставили пряме запитання, кому він вірить щодо втручання у вибори – розвідці США чи Росії.

«Я маю (слово – ред.) президента Путіна, він щойно сказав, що це не Росія. Я скажу так: я не бачу причин, чому б це могла бути вона (Росія – ред.)», - зазначив президент США.

Він підкреслив, що Путін був «надзвичайно твердим» і переконливим у запереченні причетності РФ.

Ця заява Трампа викликала різке обурення не тільки в таборі демократів, але й серед його однопартійців - республіканців.

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Теги: США, Росія, вибори
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