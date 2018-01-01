У Росії – пожежа на кіностудії «Ленфільм». ВІДЕО
Сьогодні, 03:59
В одному з приміщень відомої російської кіностудії «Ленфільм» у Санкт-Петербурзі ввечері 17 липня спалахнула потужна пожежа.
Горить двоповерхова будівля на вулиці Тамбасова у Санкт-Петербурзі, - передає 24 канал.
Горить різнорівневий двоповерховий будинок, де раніше розташовувався «Ленфільм». Спалахнуло близько 200 метрів квадратних.
Окрім цього, відомо, що через загрозу поширення вогню пожежі присвоєно підвищений ранг №2. Відомості про потерпілих не надходили.
Як пишуть російські ЗМІ, ця ж будівля вже спалахувала в лютому цього року. На той час в ній розташовувалися орендарі – станція технічного обслуговування та цех із виробництва целофанової плівки, а поблизу місця пожежі було приміщення, де зберігалися автомобілі, які використовують під час зйомок.
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Горить двоповерхова будівля на вулиці Тамбасова у Санкт-Петербурзі, - передає 24 канал.
Горить різнорівневий двоповерховий будинок, де раніше розташовувався «Ленфільм». Спалахнуло близько 200 метрів квадратних.
Окрім цього, відомо, що через загрозу поширення вогню пожежі присвоєно підвищений ранг №2. Відомості про потерпілих не надходили.
Як пишуть російські ЗМІ, ця ж будівля вже спалахувала в лютому цього року. На той час в ній розташовувалися орендарі – станція технічного обслуговування та цех із виробництва целофанової плівки, а поблизу місця пожежі було приміщення, де зберігалися автомобілі, які використовують під час зйомок.
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