У Росії – пожежа на кіностудії «Ленфільм». ВІДЕО





Горить двоповерхова будівля на вулиці Тамбасова у Санкт-Петербурзі, - передає



Горить різнорівневий двоповерховий будинок, де раніше розташовувався «Ленфільм». Спалахнуло близько 200 метрів квадратних.



Окрім цього, відомо, що через загрозу поширення вогню пожежі присвоєно підвищений ранг №2. Відомості про потерпілих не надходили.



Як пишуть російські ЗМІ, ця ж будівля вже спалахувала в лютому цього року. На той час в ній розташовувалися орендарі – станція технічного обслуговування та цех із виробництва целофанової плівки, а поблизу місця пожежі було приміщення, де зберігалися автомобілі, які використовують під час зйомок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з приміщень відомої російської кіностудії «Ленфільм» у Санкт-Петербурзі ввечері 17 липня спалахнула потужна пожежа.Горить двоповерхова будівля на вулиці Тамбасова у Санкт-Петербурзі, - передає 24 канал Горить різнорівневий двоповерховий будинок, де раніше розташовувався «Ленфільм». Спалахнуло близько 200 метрів квадратних.Окрім цього, відомо, що через загрозу поширення вогню пожежі присвоєно підвищений ранг №2. Відомості про потерпілих не надходили.Як пишуть російські ЗМІ, ця ж будівля вже спалахувала в лютому цього року. На той час в ній розташовувалися орендарі – станція технічного обслуговування та цех із виробництва целофанової плівки, а поблизу місця пожежі було приміщення, де зберігалися автомобілі, які використовують під час зйомок.

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