Курс валют у Луцьку на 18 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.068, а продаж - 26.340.
Євро при купівлі становить - 30.396, при продажу - 30.991.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.638, продаж - 7.198.
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Євро при купівлі становить - 30.396, при продажу - 30.991.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.638, продаж - 7.198.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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