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На «Варшавці» облаштують дві парковки

На «Варшавці» облаштують дві парковки
У Луцьку на Завокзальному ринку облаштують дві платні парковки.

Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор КП «АвтоПаркСервіс» Сергій Денисенко нагадав, що завершився термін оренди ринку «Шанс». Окрім того, раніше ТзОВ «Формула» відмовилось від землі під парковку через високу вартість оренди.

Натомість член виконкому Ігор Муковоз попросив не лише облаштувати парковки, а й належним чином організувати рух транспорту поблизу ринку.

Підприємство «АвтоПаркСервіс» організує місця для паркування біля ринку «Формула» на Кравчука. Площа парковки – 0,1087 га.

Ще одна парковка площею 0,0395 га з’явиться біля ринку «Шанс».

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Теги: парковка, Луцьк, Варшавський, Завокзальний, ринок
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