На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни
Сьогодні, 20:36
21 липня на Волині – День визволення області від німецько-фашистських загарбників.
Тож цьогоріч напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбудуться поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави», - інформує прес-служба ОДА.
Зокрема, 20 липня 2018 року о 10 годині поблизу пам’ятника Невідомому солдату розпочнеться панахида за загиблими у роки Другої світової війни. Опісля – хвилина мовчання та покладання квітів.
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Тож цьогоріч напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбудуться поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави», - інформує прес-служба ОДА.
Зокрема, 20 липня 2018 року о 10 годині поблизу пам’ятника Невідомому солдату розпочнеться панахида за загиблими у роки Другої світової війни. Опісля – хвилина мовчання та покладання квітів.
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