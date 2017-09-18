На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни





Тож цьогоріч напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбудуться поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави», - інформує прес-служба ОДА.



Зокрема, 20 липня 2018 року о 10 годині поблизу пам’ятника Невідомому солдату розпочнеться панахида за загиблими у роки Другої світової війни. Опісля – хвилина мовчання та покладання квітів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 липня на Волині – День визволення області від німецько-фашистських загарбників.Тож цьогоріч напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбудуться поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави», - інформує прес-служба ОДА.Зокрема, 20 липня 2018 року о 10 годині поблизу пам’ятника Невідомому солдату розпочнеться панахида за загиблими у роки Другої світової війни. Опісля – хвилина мовчання та покладання квітів.

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