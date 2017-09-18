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На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни

На Волині вшанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни
21 липня на Волині – День визволення області від німецько-фашистських загарбників.

Тож цьогоріч напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбудуться поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави», - інформує прес-служба ОДА.

Зокрема, 20 липня 2018 року о 10 годині поблизу пам’ятника Невідомому солдату розпочнеться панахида за загиблими у роки Другої світової війни. Опісля – хвилина мовчання та покладання квітів.


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Теги: вшанування, пам’ять, Волинь
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