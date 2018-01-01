Центр Луцька хочуть «закрити» для міжміських маршруток





Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.



Заступник мера Григорій Недопад розповів, що на обласному рівні переглядатимуть маршрути міжміських автобусів, котрі проходять через центр Луцька.



«Це потрібно для того, щоб зменшити транспортне навантаження на центр міста та захистити перевізників у Луцьку», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують заборонити проїжджати міжміським маршруткам через центр міста.Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник мерарозповів, що на обласному рівні переглядатимуть маршрути міжміських автобусів, котрі проходять через центр Луцька.«Це потрібно для того, щоб зменшити транспортне навантаження на центр міста та захистити перевізників у Луцьку», - додав він.

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