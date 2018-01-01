Центр Луцька хочуть «закрити» для міжміських маршруток
Сьогодні, 09:52
У Луцьку планують заборонити проїжджати міжміським маршруткам через центр міста.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад розповів, що на обласному рівні переглядатимуть маршрути міжміських автобусів, котрі проходять через центр Луцька.
«Це потрібно для того, щоб зменшити транспортне навантаження на центр міста та захистити перевізників у Луцьку», - додав він.
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Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад розповів, що на обласному рівні переглядатимуть маршрути міжміських автобусів, котрі проходять через центр Луцька.
«Це потрібно для того, щоб зменшити транспортне навантаження на центр міста та захистити перевізників у Луцьку», - додав він.
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Коментарі 1
А що ж таке аж міжміське там їздить? К*рва, все для людей роблять, давайте, Рожище з вокзалу приберіть ще, люди подякують, вибори не за горами!
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