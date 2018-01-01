Автобусні баталії: у Луцьку за 2 гривні возитимуть лише школярів
Сьогодні, 10:24
У Луцьку право пільгового проїзду у маршрутних автобусах міста за 2 гривні матимуть лише учні загальноосвітніх навчальних закладів.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше виконком підвищив вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. Натомість пільговий проїзд у 2 гривні залишили для учнів та студентів до 18 років.
В.о. директора департаменту економічної політики Сергій Омельчук розповів, що для учнів загальноосвітніх шкіл віком від 6 до 14 років пропонують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 2 гривні за одну поїздку за наявності учнівського квитка. У тарифі не передбачили пільгове перевезення для дітей до 18 років.
Натомість член виконкому Михайло Щур нагадав, що під час засідання виконкому озвучили зміну, що стосувалася пільгового проїзду учнів до 18 років за наявності пільгового квитка. Зокрема, рекомендував ухвалити відповідне рішення заступник мера Костянтин Петрочук.
«У Луцьку є 22 тисячі студентів, яких ми хочемо возити для електорату. Але є перевізники, які прийдуть у міську раду і попросять підвищити вартість проїзду до 10 гривень.
Потрібно вирішити: ми представляємо інтереси лучан чи продовжуємо політичні баталії. Пальне не буде дешевшати, рівень життя постійно падає… Я б не хотів, щоб перевізники прийшли сюди і просили 10 гривень, бо ми їм на плечі посадили 22 тисячі людей», - заявив член виконкому Ігор Алексєєв.
Депутат Алла Надточій наголосила, що діти перестануть займатися у гуртках поза шкільними заняттями у разі відміни пільг, адже це потягне додаткові фінансові навантаження.
«Ви уявіть, що один восьмикласник, якому 14 років, буде їздити за 2 гривні, а інший, якому 15, - за 5 гривень. Потрібно забрати вікове обмеження», - запропонував Андрій Киця.
Директор підприємства «Санрайз» Мирон Гневик зазначив, що тариф у 5 гривень включає пільговий проїзд лише дітей віком від 6 до 14 років. Що стосується пільгового перевезення студентів, то на студентському квитку немає дати народження і перевізник не може визначити, скільки їм років.
«Пільги, які передбачені студентам, передбачені законодавством. Відповідно до постанови Кабміну, вартість проїзду має становити половину від встановленого тарифу. Ніхто не враховує нашу думку. Тут говорять лише влада і перевізники. Ніхто нас не хоче чути», - відзначив голова студентської ради Волині Віталій Сніжко.
У підсумку, депутати проголосували за проект рішення зі зміною: зняли вікові обмеження для учнів. Відтак, їздити у маршрутках зможуть усі школярі загальноосвітніх навчальних закладів міста за наявності учнівського квитка.
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Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше виконком підвищив вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. Натомість пільговий проїзд у 2 гривні залишили для учнів та студентів до 18 років.
В.о. директора департаменту економічної політики Сергій Омельчук розповів, що для учнів загальноосвітніх шкіл віком від 6 до 14 років пропонують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 2 гривні за одну поїздку за наявності учнівського квитка. У тарифі не передбачили пільгове перевезення для дітей до 18 років.
Натомість член виконкому Михайло Щур нагадав, що під час засідання виконкому озвучили зміну, що стосувалася пільгового проїзду учнів до 18 років за наявності пільгового квитка. Зокрема, рекомендував ухвалити відповідне рішення заступник мера Костянтин Петрочук.
«У Луцьку є 22 тисячі студентів, яких ми хочемо возити для електорату. Але є перевізники, які прийдуть у міську раду і попросять підвищити вартість проїзду до 10 гривень.
Потрібно вирішити: ми представляємо інтереси лучан чи продовжуємо політичні баталії. Пальне не буде дешевшати, рівень життя постійно падає… Я б не хотів, щоб перевізники прийшли сюди і просили 10 гривень, бо ми їм на плечі посадили 22 тисячі людей», - заявив член виконкому Ігор Алексєєв.
Депутат Алла Надточій наголосила, що діти перестануть займатися у гуртках поза шкільними заняттями у разі відміни пільг, адже це потягне додаткові фінансові навантаження.
«Ви уявіть, що один восьмикласник, якому 14 років, буде їздити за 2 гривні, а інший, якому 15, - за 5 гривень. Потрібно забрати вікове обмеження», - запропонував Андрій Киця.
Директор підприємства «Санрайз» Мирон Гневик зазначив, що тариф у 5 гривень включає пільговий проїзд лише дітей віком від 6 до 14 років. Що стосується пільгового перевезення студентів, то на студентському квитку немає дати народження і перевізник не може визначити, скільки їм років.
«Пільги, які передбачені студентам, передбачені законодавством. Відповідно до постанови Кабміну, вартість проїзду має становити половину від встановленого тарифу. Ніхто не враховує нашу думку. Тут говорять лише влада і перевізники. Ніхто нас не хоче чути», - відзначив голова студентської ради Волині Віталій Сніжко.
У підсумку, депутати проголосували за проект рішення зі зміною: зняли вікові обмеження для учнів. Відтак, їздити у маршрутках зможуть усі школярі загальноосвітніх навчальних закладів міста за наявності учнівського квитка.
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