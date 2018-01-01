Не несіть брудний і зношений одяг, - волонтери про «Соціальні контейнери»

Координатор проекту «Соціальні контейнери»просить лучан не приносити старі, брудні і надто зношені речі.Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.За слова жінки, часом люди привозять одяг мішками і складають його навіть поруч з контейнером. А коли волонтери починають фасувати цей одяг, то бачать, що половина з них – непридатні речі для вжитку.Або брудні речі, або дуже застарілі, або надто зношені."Коли ми створювали проект, то вважали, що люди будуть брати кілька речей, які вони не носять, і будуть готові поділитися. Натомість чимало людей думають, що можуть таким чином очистити шафу від речей. Але люди, які приходять за одягом, не беруть усе підряд. Вони теж хочуть одягатися гарно, стильно, просто немає для цього можливості. Отож, просимо приносити той одяг, який би люди носили із задоволенням самі. Його потрібно перед здачею випрати. Те саме стосується іграшок. Не потрібно віддавати вже пошкоджені та понищені речі", - йдеться у повідомлені.