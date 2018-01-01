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Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО

Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Фотограф Олег Леонович зробив серію дивовижних знімків Маневицького району.

Своїми світлинами він поділився з Район.Маневичі.

Олег Леонович зробив знімки на території Маневицького району.

На світлини потрапила природа біля населених пунктів Набруска і Лишнівка.
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО

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Теги: фото, Маневичі
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