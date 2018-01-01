Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО

Олег Леонович зробив серію дивовижних знімків Маневицького району.



Своїми світлинами він поділився з



Олег Леонович зробив знімки на території Маневицького району.



На світлини потрапила природа біля населених пунктів Набруска і Лишнівка.



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