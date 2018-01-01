Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Фотограф Олег Леонович зробив серію дивовижних знімків Маневицького району.
Своїми світлинами він поділився з Район.Маневичі.
Олег Леонович зробив знімки на території Маневицького району.
На світлини потрапила природа біля населених пунктів Набруска і Лишнівка.
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Своїми світлинами він поділився з Район.Маневичі.
Олег Леонович зробив знімки на території Маневицького району.
На світлини потрапила природа біля населених пунктів Набруска і Лишнівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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