ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту Приват24*

Фахівці кібербезпеки ПриватБанку повідомили про появу в Україні нової шахрайської схеми з використанням підроблених листів про "випадковий" переказ грошей і підроблених сайтів, які зовні нагадують веб-сайт Приват24.За даними фахівців банку, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень.Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву квитанцію з фішинговим сайтом Приват24.ПриватБанк попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на навіть найбільш привабливі повідомлення про несподівані грошові перекази.Також ні в якому разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах.правжній Приват24 знаходиться тільки за однією адресою www.privat24.ua.