вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус

На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус
У Луцьку на перехресті сталася аварія за участю двох іномарок.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

17 липня на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського «Mercedes-Benz» не пропустив авто та зіткнувся з «Volkswagen transporter».

Внаслідок ДТП 41-річна пасажирка «Mercedes-Benz» отримала травми, її госпіталізували.

64-річний водій автомобіля «Volkswagen» також травмувався, але не госпіталізовувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні чоловік з'їв в’ялену рибу і помер від ботулізму
Сьогодні, 11:20
У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з землі»
Сьогодні, 11:17
На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус
Сьогодні, 11:16
У Луцьку на переході легковик збив двох жінок
Сьогодні, 11:15
ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту Приват24*
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
У Луцьку на переході легковик збив двох жінок У Луцьку на переході легковик збив двох жінок
Сьогодні, 11:15
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик. ФОТО
17 липень, 12:22
У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО У Луцьку втаранилися два легковики. ФОТО
16 липень, 14:07
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
16 липень, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні чоловік з'їв в’ялену рибу і помер від ботулізму
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з землі»
Сьогодні, 11:17
 0
На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку на переході легковик збив двох жінок
Сьогодні, 11:15
 0
ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему шахрайства з використанням підробленого сайту Приват24*
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8