На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус
Сьогодні, 11:16
У Луцьку на перехресті сталася аварія за участю двох іномарок.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
17 липня на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського «Mercedes-Benz» не пропустив авто та зіткнувся з «Volkswagen transporter».
Внаслідок ДТП 41-річна пасажирка «Mercedes-Benz» отримала травми, її госпіталізували.
64-річний водій автомобіля «Volkswagen» також травмувався, але не госпіталізовувався.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
17 липня на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського «Mercedes-Benz» не пропустив авто та зіткнувся з «Volkswagen transporter».
Внаслідок ДТП 41-річна пасажирка «Mercedes-Benz» отримала травми, її госпіталізували.
64-річний водій автомобіля «Volkswagen» також травмувався, але не госпіталізовувався.
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