На луцькому перехресті «мерс» влетів у бус





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



17 липня на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського «Mercedes-Benz» не пропустив авто та зіткнувся з «Volkswagen transporter».



Внаслідок ДТП 41-річна пасажирка «Mercedes-Benz» отримала травми, її госпіталізували.



64-річний водій автомобіля «Volkswagen» також травмувався, але не госпіталізовувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті сталася аварія за участю двох іномарок.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.17 липня на перехресті вулиць Ковельська-Чернишевського «Mercedes-Benz» не пропустив авто та зіткнувся з «Volkswagen transporter».Внаслідок ДТП 41-річна пасажирка «Mercedes-Benz» отримала травми, її госпіталізували.64-річний водій автомобіля «Volkswagen» також травмувався, але не госпіталізовувався.

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