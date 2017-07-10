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В Україні чоловік з'їв в’ялену рибу і помер від ботулізму

В Україні чоловік з'їв в’ялену рибу і помер від ботулізму
У Запорізькій області від ботулізму помер 43-річний чоловік.

Зазначається, що чоловік помер вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження. Вірогідне джерело ботулізму - неякісна в’ялена риба домашнього приготування, - йдеться на сайті МОЗ України.

Станом на 16 липня 2018 року в Україні зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 людей, 5 із них померло.


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Теги: ботулізм, смерть
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