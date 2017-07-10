В Україні чоловік з'їв в’ялену рибу і помер від ботулізму





Зазначається, що чоловік помер вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження. Вірогідне джерело ботулізму - неякісна в’ялена риба домашнього приготування, - йдеться на сайті



Станом на 16 липня 2018 року в Україні зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 людей, 5 із них померло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області від ботулізму помер 43-річний чоловік.Зазначається, що чоловік помер вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження. Вірогідне джерело ботулізму - неякісна в’ялена риба домашнього приготування, - йдеться на сайті МОЗ України Станом на 16 липня 2018 року в Україні зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 людей, 5 із них померло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію