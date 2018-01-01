У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з землі»

У Луцьку не підтримали проект рішення про здійснення торгівлі молоком на вулицях міста.Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис зазначила, що проектом рішення пропонують визначити на території міста місця для розміщення майданчиків для торгівлі молоком без кіосків. У переліку – 30 вулиць, де пропонують торгівлю. Із відповідним проханням звернувся департамент агропромислового розвитку ОДА.Член виконкому Ігор Муковоз наголосив, що молоко дуже швидко псується і його не можна продавати «з землі». Олександр Шараєв додав, що далі можуть попросити виділити на вулицях місця для торгівлі салом та іншими продуктами.«Нам що, перейменувати місто Луцьк у «Веселий молочник» і займатися єрундою?» - обурився член виконкому Олександр Серватович.Михайло Щур сказав, що зараз продають масло, молоко, сир з автівок. Тому потрібно або легалізувати таку торгівлю, або заборонити.«Спочатку та ж гілка влади заборонила продавати селянам молоко спеціалізованим підприємствам, а тепер просить, щоб ми дозволили продавати його з землі. Йде підміна понять», - наголосив Ігор Алексєєв.У підсумку, члени виконкому не підтримали проект рішення.