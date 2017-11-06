вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вирощуватимуть «чипсову» картоплю

На Волині вирощуватимуть «чипсову» картоплю
На Волині сільськогосподарський кооператив «Волинська картопля» вирощуватиме чипсові та висококрохмальні сорти картоплі.

Таке рішення ухвалили засновники кооперативу на установчих зборах, - інформує видання Аgrotimes.

Засновниками кооперативу стали 14 фермерів з Локачинського, Луцького та Рожищенського районів Волинської області.

На установчих зборах СОК «Волинська картопля» також обрали голову – власника особистого селянського господарства з Локачинського району Ігора Батрашкіна.

Нагадаємо, створення СОК, який об’єднує виробників картоплі Волинської області, заплановано в рамках проекту «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації», який працює за Програмою територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь – Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: картопля, Волинь, чипси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»
Сьогодні, 12:00
На Волині вирощуватимуть «чипсову» картоплю
Сьогодні, 11:36
«Муніципалам «ліш би шото ламать», - член виконкому Луцькради
Сьогодні, 11:32
В Україні чоловік з'їв в'ялену рибу і помер від ботулізму
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Волиняни на середню зарплату можуть купити понад тонну картоплі Волиняни на середню зарплату можуть купити понад тонну картоплі
08 червень, 00:38
На Волині у деяких районах виявили заражену картоплю На Волині у деяких районах виявили заражену картоплю
06 листопад, 2017, 09:23
700 гривень: у селі на Волині чоловік обікрав клуб 700 гривень: у селі на Волині чоловік обікрав клуб
Сьогодні, 13:03
Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу» Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»
Сьогодні, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
700 гривень: у селі на Волині чоловік обікрав клуб
Сьогодні, 13:03
 0
Радянські мозаїки на фасадах луцьких будинків. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
У луцькому дворі після дощу утворилось «озеро». ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
Сьогодні, 12:23
 0
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8