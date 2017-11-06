На Волині вирощуватимуть «чипсову» картоплю
Сьогодні, 11:36
На Волині сільськогосподарський кооператив «Волинська картопля» вирощуватиме чипсові та висококрохмальні сорти картоплі.
Таке рішення ухвалили засновники кооперативу на установчих зборах, - інформує видання Аgrotimes.
Засновниками кооперативу стали 14 фермерів з Локачинського, Луцького та Рожищенського районів Волинської області.
На установчих зборах СОК «Волинська картопля» також обрали голову – власника особистого селянського господарства з Локачинського району Ігора Батрашкіна.
Нагадаємо, створення СОК, який об’єднує виробників картоплі Волинської області, заплановано в рамках проекту «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації», який працює за Програмою територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь – Україна.
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Таке рішення ухвалили засновники кооперативу на установчих зборах, - інформує видання Аgrotimes.
Засновниками кооперативу стали 14 фермерів з Локачинського, Луцького та Рожищенського районів Волинської області.
На установчих зборах СОК «Волинська картопля» також обрали голову – власника особистого селянського господарства з Локачинського району Ігора Батрашкіна.
Нагадаємо, створення СОК, який об’єднує виробників картоплі Волинської області, заплановано в рамках проекту «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації», який працює за Програмою територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь – Україна.
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