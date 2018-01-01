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Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»

Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»
На Волині триває активна підготовка закладів освіти до нового навчального року, адже 1 вересня стартує реформаторський освітній проект «Нова українська школа».

Так, першокласники навчатимуться за новими програмами та із використанням новітніх підходів, матимуть нові підручники та обладнання тощо, - інформує прес-служба ОДА.

Для цього Кабінет Міністрів України затвердив велику освітню субвенцію, яка пішла на місця ще у кінці квітня цього року: 998 млн грн, які повинні бути скеровані на закупівлю обладнання та меблів для нової української школи.

Отож відповідно до проекту НУШ першокласники цьогоріч прийдуть в оновлені світлі класи, де буде встановлено нове комп’ютерне обладнання, отримають нові підручники, які відповідають новому стандарту початкової школи.

До слова, для Волинської області на реалізацію освітнього проекту з державного бюджету виділили кошти в сумі 97,379 млн грн. Зокрема, для початкової школи - майже 54 млн грн, для інклюзивної освіти - понад 11 млн грн, для осучаснення і оснащення шкіл - 32,5 млн грн.

Кошти розподіли і забезпечили співфінансування з місцевих бюджетів як цього вимагає постанова Уряду: 10 % для району та ОТГ, 30% для міста. Тож нині в області тривають тендерні процедури.



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Теги: школа, кошти, Волинь, реформа
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