У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У коридорах ковельської лікарні та пологового розвісили роботи юних художників.
Як повідомила начальник відділу культури Вікторія Савлук, така неординарна ідея належить головному лікарю Ковельського МТМО Олегу Самчуку, - пише КовельPost.
Задум щодо впровадження арт-терапії підтримала директор Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука Олена Цьомик і юні художники взялися до роботи. За досить короткий проміжок часу колекція творчих робіт була передана в заклади охорони здоров'я міста Ковеля.
30 картин прикрасили стіни Центральної районної лікарні та пологового будинку. Ковельське МТМО забезпечило рамками зі склом, аби роботи мали гарний естетичний вигляд та довго радували пацієнтів, відвідувачів та медичний персонал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомила начальник відділу культури Вікторія Савлук, така неординарна ідея належить головному лікарю Ковельського МТМО Олегу Самчуку, - пише КовельPost.
Задум щодо впровадження арт-терапії підтримала директор Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука Олена Цьомик і юні художники взялися до роботи. За досить короткий проміжок часу колекція творчих робіт була передана в заклади охорони здоров'я міста Ковеля.
30 картин прикрасили стіни Центральної районної лікарні та пологового будинку. Ковельське МТМО забезпечило рамками зі склом, аби роботи мали гарний естетичний вигляд та довго радували пацієнтів, відвідувачів та медичний персонал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому дворі після дощу утворилось «озеро». ФОТО
Сьогодні, 12:44
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Волинь отримала майже 100 мільйонів на «Нову українську школу»
Сьогодні, 12:00
На Волині вирощуватимуть «чипсову» картоплю
Сьогодні, 11:36