У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО





Як повідомила начальник відділу культури Вікторія Савлук, така неординарна ідея належить головному лікарю Ковельського МТМО Олегу Самчуку, - пише



Задум щодо впровадження арт-терапії підтримала директор Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука Олена Цьомик і юні художники взялися до роботи. За досить короткий проміжок часу колекція творчих робіт була передана в заклади охорони здоров'я міста Ковеля.



30 картин прикрасили стіни Центральної районної лікарні та пологового будинку. Ковельське МТМО забезпечило рамками зі склом, аби роботи мали гарний естетичний вигляд та довго радували пацієнтів, відвідувачів та медичний персонал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У коридорах ковельської лікарні та пологового розвісили роботи юних художників.Як повідомила начальник відділу культури, така неординарна ідея належить головному лікарю Ковельського МТМО, - пише КовельPost Задум щодо впровадження арт-терапії підтримала директор Ковельської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчукаі юні художники взялися до роботи. За досить короткий проміжок часу колекція творчих робіт була передана в заклади охорони здоров'я міста Ковеля.30 картин прикрасили стіни Центральної районної лікарні та пологового будинку. Ковельське МТМО забезпечило рамками зі склом, аби роботи мали гарний естетичний вигляд та довго радували пацієнтів, відвідувачів та медичний персонал.

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