Над туалетом у центрі Луцька родичка скандального депутата хоче будувати кафе





На найближчій сесії Луцької міської ради департаменту житлово-комунального господарства планують надати дозвіл на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, - пишуть



Про це йшлося 18 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.



Так, на розгляд комісії був винесений проект рішення про надання згоди департаменту житлово-комунального Луцької міської ради на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, 8 площею 0,284 га.



Член «земельної» комісії Євгеній Ткачук повідомив, що під землею буде облаштовано вбиральню, а над нею – кафетерій.



Відтак, комісії рекомендувала підтримати проект рішення на засіданні сесії.



Нагадаємо, раніше йшлося про те, що над вбиральнею хотіли звести багатоповерхівку. А орендар обіцяв відремонтувати туалет до кінця 2016-го року й зобов’язувався щомісяця платити 458,79 гривні.



Зазначимо,Сергієм Булою.



Останній у Луцьку відомий причетністю до низки скандалів, зокрема, будівництва ЖК "Егоїст", яке зупинили після виявлення порушень та протесту з боку мешканців сусідньої багатоповерхівки. До того ж, Сергій Була - один з депутатів, відкликання яких ініціювали лучани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька над громадською вбиральнею хочуть збудувати кафетерій та виставкову залу.На найближчій сесії Луцької міської ради департаменту житлово-комунального господарства планують надати дозвіл на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини Про це йшлося 18 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.Так, на розгляд комісії був винесений проект рішення про надання згоди департаменту житлово-комунального Луцької міської ради на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, 8 площею 0,284 га.Член «земельної» комісіїповідомив, що під землею буде облаштовано вбиральню, а над нею – кафетерій.Відтак, комісії рекомендувала підтримати проект рішення на засіданні сесії.Нагадаємо, раніше йшлося про те, що над вбиральнею хотіли звести багатоповерхівку. А орендар обіцяв відремонтувати туалет до кінця 2016-го року й зобов’язувався щомісяця платити 458,79 гривні.Зазначимо, засновником фірми «Луцьк Фуд Сервіс» є Інна Танзе – сестра Ірини Стецюк , яка заміжня за депутатомОстанній у Луцьку відомий причетністю до низки скандалів, зокрема, будівництва ЖК "Егоїст", яке зупинили після виявлення порушень та протесту з боку мешканців сусідньої багатоповерхівки. До того ж, Сергій Була - один з депутатів, відкликання яких ініціювали лучани.

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