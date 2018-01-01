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Над туалетом у центрі Луцька родичка скандального депутата хоче будувати кафе

Над туалетом у центрі Луцька родичка скандального депутата хоче будувати кафе
У центрі Луцька над громадською вбиральнею хочуть збудувати кафетерій та виставкову залу.

На найближчій сесії Луцької міської ради департаменту житлово-комунального господарства планують надати дозвіл на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, - пишуть Волинські новини.

Про це йшлося 18 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

Так, на розгляд комісії був винесений проект рішення про надання згоди департаменту житлово-комунального Луцької міської ради на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, 8 площею 0,284 га.

Член «земельної» комісії Євгеній Ткачук повідомив, що під землею буде облаштовано вбиральню, а над нею – кафетерій.

Відтак, комісії рекомендувала підтримати проект рішення на засіданні сесії.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що над вбиральнею хотіли звести багатоповерхівку. А орендар обіцяв відремонтувати туалет до кінця 2016-го року й зобов’язувався щомісяця платити 458,79 гривні.

Зазначимо, засновником фірми «Луцьк Фуд Сервіс» є Інна Танзе – сестра Ірини Стецюк, яка заміжня за депутатом Сергієм Булою.

Останній у Луцьку відомий причетністю до низки скандалів, зокрема, будівництва ЖК "Егоїст", яке зупинили після виявлення порушень та протесту з боку мешканців сусідньої багатоповерхівки. До того ж, Сергій Була - один з депутатів, відкликання яких ініціювали лучани.
Над туалетом у центрі Луцька родичка скандального депутата хоче будувати кафе

Над туалетом у центрі Луцька родичка скандального депутата хоче будувати кафе

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Теги: Сергій Була, туалет, будівництво, Луцьк
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Коментарі 1
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То є грубе порушення генплану міста та плану зонування території. Окрім того, цільове призначення земельної ділянки не відповідає тій функції, яку хочуть надати новому об'єкту. Історико-архітектурний опорний план не розроблений ! Перед виборами стимулюють громадськість до протестних акцій. Посієте вітер - пожнете бурю !
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