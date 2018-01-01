вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*

Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
У Ковелі продовжують будівництво ЖК «Парковий квартал».

Про це повідомили у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор» у понеділок, 16 липня, - пише Перший.

«У ЖК «Парковий квартал» ще один будинок здано в експлуатацію! Продовжуємо розбудовувати місто Ковель!!!» - йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Нагадаємо, що наразі діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. - 16 000$.

ПЛАНУВАННЯ ЦІЄЇ КВАРТИРИ

Раніше ми писали, на якому етапі будівництво ЖК «Парковий квартал» у Ковелі.

Якщо вас зацікавили квартири у ЖК «Парковий квартал», телефонуйте: 096 030 20 10

або завітайте до відділу продажів: вул. Глібова, 8б, м. Ковель

Більше про проекти компанії на сайті:

www.investor.lutsk.ua

[email protected]

instagram.com/bud.investor

facebook.com/investorlutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Парковий квартал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Сьогодні, 17:04
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО* Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
12 липень, 13:28
Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»* Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*
10 липень, 20:12
Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами* Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*
09 липень, 10:15
«Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами до 1 серпня* «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами до 1 серпня*
03 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
 0
Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
 0
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Сьогодні, 17:04
 0
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8