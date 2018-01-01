Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
У Ковелі продовжують будівництво ЖК «Парковий квартал».
Про це повідомили у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор» у понеділок, 16 липня, - пише Перший.
«У ЖК «Парковий квартал» ще один будинок здано в експлуатацію! Продовжуємо розбудовувати місто Ковель!!!» - йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.
Нагадаємо, що наразі діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. - 16 000$.
ПЛАНУВАННЯ ЦІЄЇ КВАРТИРИ
Раніше ми писали, на якому етапі будівництво ЖК «Парковий квартал» у Ковелі.
Якщо вас зацікавили квартири у ЖК «Парковий квартал», телефонуйте: 096 030 20 10
або завітайте до відділу продажів: вул. Глібова, 8б, м. Ковель
Більше про проекти компанії на сайті:
www.investor.lutsk.ua
[email protected]
instagram.com/bud.investor
facebook.com/investorlutsk
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Про це повідомили у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор» у понеділок, 16 липня, - пише Перший.
«У ЖК «Парковий квартал» ще один будинок здано в експлуатацію! Продовжуємо розбудовувати місто Ковель!!!» - йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.
Нагадаємо, що наразі діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. - 16 000$.
ПЛАНУВАННЯ ЦІЄЇ КВАРТИРИ
Раніше ми писали, на якому етапі будівництво ЖК «Парковий квартал» у Ковелі.
Якщо вас зацікавили квартири у ЖК «Парковий квартал», телефонуйте: 096 030 20 10
або завітайте до відділу продажів: вул. Глібова, 8б, м. Ковель
Більше про проекти компанії на сайті:
www.investor.lutsk.ua
[email protected]
instagram.com/bud.investor
facebook.com/investorlutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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