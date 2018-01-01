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Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста

Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Модель з Луцька невдовзі стане мамою.

Модель із Луцька, учасниця конкурсу краси "Міс Україна 2008" Ольга Оніщук чекає дитину від грузинського футболіста, півзахисника національної збірної Грузії та полтавської «Ворскли» Олександра Кобахідзе, - пише Таблоїд Волині.

Зараз Ольга на 7 місяці, про це дівчина повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

До слова, пара побралася наприкінці 2017 року.

Нагадаємо, з 2014 по 2016 рік Кобахідзе грав у луцькій «Волині». Після цього підписав контракт із полтавською «Ворсклою».

Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста

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Теги: вагітність, футбол
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Коментарі 2
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генацвале вдув мондейл!
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а вони хоть одружені? чи це буде бастард?
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