Луцька модель завагітніла від відомого грузинського футболіста
Сьогодні, 18:36
Модель з Луцька невдовзі стане мамою.
Модель із Луцька, учасниця конкурсу краси "Міс Україна 2008" Ольга Оніщук чекає дитину від грузинського футболіста, півзахисника національної збірної Грузії та полтавської «Ворскли» Олександра Кобахідзе, - пише Таблоїд Волині.
Зараз Ольга на 7 місяці, про це дівчина повідомляє на своїй сторінці в Instagram.
До слова, пара побралася наприкінці 2017 року.
Нагадаємо, з 2014 по 2016 рік Кобахідзе грав у луцькій «Волині». Після цього підписав контракт із полтавською «Ворсклою».
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Модель із Луцька, учасниця конкурсу краси "Міс Україна 2008" Ольга Оніщук чекає дитину від грузинського футболіста, півзахисника національної збірної Грузії та полтавської «Ворскли» Олександра Кобахідзе, - пише Таблоїд Волині.
Зараз Ольга на 7 місяці, про це дівчина повідомляє на своїй сторінці в Instagram.
До слова, пара побралася наприкінці 2017 року.
Нагадаємо, з 2014 по 2016 рік Кобахідзе грав у луцькій «Волині». Після цього підписав контракт із полтавською «Ворсклою».
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Коментарі 2
генацвале вдув мондейл!
а вони хоть одружені? чи це буде бастард?
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