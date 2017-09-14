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У Росії по-звірячому вбили відому модель

У Росії по-звірячому вбили відому модель
У місті Магнітогорськ (Росія) по-звірячому вбили відому модель, фіналістку конкурсу Missis World Russia Ксенію Туленкову-Мецгер.

Тіло 29-річної Ксенії знайшли в лісі в Кизильському районі Челябінської області. Дівчину вбили з особливою жорстокістю. За інформацією місцевих ЗМІ, її забили молотком, - пише Обозреватель.

Уральська модель зникла ввечері у понеділок, 16 липня. Перед цим Ксенія розмістила оголошення про продаж машини Skoda Octavia. Вирушивши на зустріч з покупцем, додому дівчина вже не повернулася. Її тіло пізніше виявили в лісосмузі за межами міста.

В ході розшуку слідчим і поліцейським вдалося затримати чоловіка, причетного до вбивства - ним виявився 24-річний житель Магнітогорська. Він розповів, що Мецгер били молотком по голові, від отриманих травм вона померла. Причина трагедії - бажання зловмисника заволодіти автомобілем безкоштовно.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, розслідування кримінальної справи триває.

У Росії по-звірячому вбили відому модель

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Теги: модель, вбивство, Росія
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