У Росії по-звірячому вбили відому модель
Сьогодні, 13:45
У місті Магнітогорськ (Росія) по-звірячому вбили відому модель, фіналістку конкурсу Missis World Russia Ксенію Туленкову-Мецгер.
Тіло 29-річної Ксенії знайшли в лісі в Кизильському районі Челябінської області. Дівчину вбили з особливою жорстокістю. За інформацією місцевих ЗМІ, її забили молотком, - пише Обозреватель.
Уральська модель зникла ввечері у понеділок, 16 липня. Перед цим Ксенія розмістила оголошення про продаж машини Skoda Octavia. Вирушивши на зустріч з покупцем, додому дівчина вже не повернулася. Її тіло пізніше виявили в лісосмузі за межами міста.
В ході розшуку слідчим і поліцейським вдалося затримати чоловіка, причетного до вбивства - ним виявився 24-річний житель Магнітогорська. Він розповів, що Мецгер били молотком по голові, від отриманих травм вона померла. Причина трагедії - бажання зловмисника заволодіти автомобілем безкоштовно.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, розслідування кримінальної справи триває.
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Тіло 29-річної Ксенії знайшли в лісі в Кизильському районі Челябінської області. Дівчину вбили з особливою жорстокістю. За інформацією місцевих ЗМІ, її забили молотком, - пише Обозреватель.
Уральська модель зникла ввечері у понеділок, 16 липня. Перед цим Ксенія розмістила оголошення про продаж машини Skoda Octavia. Вирушивши на зустріч з покупцем, додому дівчина вже не повернулася. Її тіло пізніше виявили в лісосмузі за межами міста.
В ході розшуку слідчим і поліцейським вдалося затримати чоловіка, причетного до вбивства - ним виявився 24-річний житель Магнітогорська. Він розповів, що Мецгер били молотком по голові, від отриманих травм вона померла. Причина трагедії - бажання зловмисника заволодіти автомобілем безкоштовно.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, розслідування кримінальної справи триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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