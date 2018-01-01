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Мріє стати перекладачем: закликають привітати з 10-річчям доньку загиблого Героя

Мріє стати перекладачем: закликають привітати з 10-річчям доньку загиблого Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже скоро свій 10-ий день народження зустріне Рупа Христина. Вона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.

Мав добрі плани на майбутнє і сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священий обов’язок.

Донька Героя уже без тата перейшла до 5-го класу. У школі їй подобається українська мова та малювання, але є певні складнощі із математикою.

У майбутньому Христинка мріє стати перекладачем та хоче мати власну кімнату.

Дівчинка у вільний час, як і всі діти, малює, любить кататися на велосипеді. Іноді читає книги, з прочитаного сподобалися твори Лесі Горової. Ще вона не виросла із мультфільмів. Її улюблені «Левина варта» та «Елвін і бурундуки». Дівчинка дуже любить тварин, найбільше їй подобаються коні. Вдома у них є три великі кішки та шестеро кошенят, а ще пес Айс.

Завдяки волонтерам дитина відвідала мальовничі Карпати. Побувала вона і за кордоном у Польщі. Де її вразив аквапарк, зоопарк, величезний аеропорт, а найбільші враження залишилися від чарівного замку. Мріє іменинниця покупатися і в морі у Туреччині.

Основною трудністю є відсутність житла, також Христині потрібно виправляти прикус зубів, але поки що у мами не має коштів для пластинки.

Наша іменинниця мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, вона хоче щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні у кого не забрала тата.

Мама для нашої іменинниці є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає матусі у всьому.
Мама дівчинки Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Живе у своєї мами, разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні.

Інформація для благодійників: Рупа Христина – 10 років (21.07.2008). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 140 см; Розмір взуття: 33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: Мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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