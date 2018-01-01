Мріє стати перекладачем: закликають привітати з 10-річчям доньку загиблого Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро свій 10-ий день народження зустріне. Вона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.Мав добрі плани на майбутнє і сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священий обов’язок.Донька Героя уже без тата перейшла до 5-го класу. У школі їй подобається українська мова та малювання, але є певні складнощі із математикою.У майбутньому Христинка мріє стати перекладачем та хоче мати власну кімнату.Дівчинка у вільний час, як і всі діти, малює, любить кататися на велосипеді. Іноді читає книги, з прочитаного сподобалися твори Лесі Горової. Ще вона не виросла із мультфільмів. Її улюблені «Левина варта» та «Елвін і бурундуки». Дівчинка дуже любить тварин, найбільше їй подобаються коні. Вдома у них є три великі кішки та шестеро кошенят, а ще пес Айс.Завдяки волонтерам дитина відвідала мальовничі Карпати. Побувала вона і за кордоном у Польщі. Де її вразив аквапарк, зоопарк, величезний аеропорт, а найбільші враження залишилися від чарівного замку. Мріє іменинниця покупатися і в морі у Туреччині.Основною трудністю є відсутність житла, також Христині потрібно виправляти прикус зубів, але поки що у мами не має коштів для пластинки.Наша іменинниця мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, яких торкнулась війна, вона хоче щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні у кого не забрала тата.Мама для нашої іменинниці є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає матусі у всьому.Мама дівчинки Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Живе у своєї мами, разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні.Рупа Христина – 10 років (21.07.2008). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 140 см; Розмір взуття: 33. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.