Волинські громади заробили на заготівлі ягід півтора мільйона гривень. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Цей показник в два з половиною рази перевищує аналогічний результат за попередній рік, стверджують у Державній фіскальній службі.



Аби сплата податків за заготівлю ягід відбувалась прозоро, фіскали провели двадцять рейдів по сімдесяти пунктах заготівлі продукції. Окрім цього, ще на початку літа організували робочі зустрічі з представниками ягідного бізнесу.



Окрім рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів, заготівельники повинні сплачувати ПДФО та єдиний податок. Всі ці гроші зараховують до бюджетів тих громад, на території яких були зібрані ягоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місцеві громади заробили близько півтора мільйона гривень за рахунок заготівлі ягід.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Цей показник в два з половиною рази перевищує аналогічний результат за попередній рік, стверджують у Державній фіскальній службі.Аби сплата податків за заготівлю ягід відбувалась прозоро, фіскали провели двадцять рейдів по сімдесяти пунктах заготівлі продукції. Окрім цього, ще на початку літа організували робочі зустрічі з представниками ягідного бізнесу.Окрім рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів, заготівельники повинні сплачувати ПДФО та єдиний податок. Всі ці гроші зараховують до бюджетів тих громад, на території яких були зібрані ягоди.

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