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На Волині поставили три еко-зупинки

На Волині поставили три еко-зупинки
Ще три зупинки громадського транспорту облаштували волинські лісівники.

Зокрема зупинки встановлені у селах Свічів, Красностав та Мар’я-воля, Володимир-Волинського району в зоні діяльності Микуличівського лісництва, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Як розповідає головний лісничий лісомисливського підприємства Наталія Козій, автобусних зупинок місцеві люди конче потребували, адже місця очікування транспортних засобів у цих селах як правило багатолюдні.

"Нині ж приємно бачити, як люди комфортно себе почувають, користуючись зупинками. А двічі приємно від того, що дякують нам за вияв такої уваги", — каже Наталія Козій.

На Волині поставили три еко-зупинки
На Волині поставили три еко-зупинки
На Волині поставили три еко-зупинки
На Волині поставили три еко-зупинки

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Теги: зупинки, лісівники
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