На Волині поставили три еко-зупинки

Ще три зупинки громадського транспорту облаштували волинські лісівники.Зокрема зупинки встановлені у селах Свічів, Красностав та Мар’я-воля, Володимир-Волинського району в зоні діяльності Микуличівського лісництва, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Як розповідає головний лісничий лісомисливського підприємства, автобусних зупинок місцеві люди конче потребували, адже місця очікування транспортних засобів у цих селах як правило багатолюдні."Нині ж приємно бачити, як люди комфортно себе почувають, користуючись зупинками. А двічі приємно від того, що дякують нам за вияв такої уваги", — каже Наталія Козій.