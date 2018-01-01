На Волині поставили три еко-зупинки
Сьогодні, 15:14
Ще три зупинки громадського транспорту облаштували волинські лісівники.
Зокрема зупинки встановлені у селах Свічів, Красностав та Мар’я-воля, Володимир-Волинського району в зоні діяльності Микуличівського лісництва, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Як розповідає головний лісничий лісомисливського підприємства Наталія Козій, автобусних зупинок місцеві люди конче потребували, адже місця очікування транспортних засобів у цих селах як правило багатолюдні.
"Нині ж приємно бачити, як люди комфортно себе почувають, користуючись зупинками. А двічі приємно від того, що дякують нам за вияв такої уваги", — каже Наталія Козій.
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Зокрема зупинки встановлені у селах Свічів, Красностав та Мар’я-воля, Володимир-Волинського району в зоні діяльності Микуличівського лісництва, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Як розповідає головний лісничий лісомисливського підприємства Наталія Козій, автобусних зупинок місцеві люди конче потребували, адже місця очікування транспортних засобів у цих селах як правило багатолюдні.
"Нині ж приємно бачити, як люди комфортно себе почувають, користуючись зупинками. А двічі приємно від того, що дякують нам за вияв такої уваги", — каже Наталія Козій.
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